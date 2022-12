IND vs BAN: एक ओवर में Virat Kohli ने दो बार छोड़ा लिटन दास का आसान कैच, वीडियो देख आप भी रह जाएंगे दंग

IND vs BAN 2nd Test: भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे सेकंड टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। इस मैच में पहली पारी में 314 रनों पर ऑलआउट हो गई और 82 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने दिन की शुरुआत में ही लगातार विकेट गंवाए हालांकि बाद में लिटन दास ने पारी को संभाला और वे अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। लिटन दास पहले ही इस मैच में दो बार आउट होते बचे और दोनों ही बार विराट कोहली ने उनका कैच छोड़ दिया।

Virat Kohli ने स्लिप में छोड़ा कैच

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी फिल्डिंग के लिए हर तरफ जाने जाते हैं। वे अभी भी बेहद फिट हैं और शानदार कैच पकड़ते हैं जिसके चलते उन्हें हमेशा स्लिप में लगाया जाता है। हालांकि बांग्लादेश की दूसरी पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया।

दरअसल पारी के 44वें ओवर की दूसरी बॉल पर लिटन दास को अक्षर पटेल ने छकाया और गेंद उनके बल्ले से टकराकर सीधे स्लिप में खड़े कोहली की ओर गई लेकिन वे सही समय पर जंप नहीं कर पाए और ये छुट गई। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से एज लगा और गेंद स्लिप की ओर गई लेकिन यहां पर भी कोहली ने आगे डाइव सही समय पर नहीं लगाई और गेंद उनकी उंगली से टकराकर नीचे गिर गई। इस प्रकार लिटन दास को दो बार जीवनदान मिल गया जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया।

कहां देखें भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण?

भारत और बांग्‍लादेश के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के तमाम खेल चैनल पर देखा जा सकता है।

Virat Kohli is dropping catches in Slip. He dropped 4 of it today. #ViratKohli #Kohli #BANvsIND #INDvsBAN



Courtesy: SONY SPORTS pic.twitter.com/XKbad9n7MI