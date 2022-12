IND vs BAN: तूफानी गेंदबाज ने टीम इंडिया के लिए किया डेब्यू…गेंद से बरपाता है कहर…रोहित ने दिया कैप

नई दिल्ली। IND vs BAN: भारत और बांग्लादेश के बीच आज से पहले वनडे सीरीज शुरु हो गई है। पहला मैच ढाका के शेरे बांगला स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान लिट्टन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में आईपीएल में अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को इंप्रेस करने वाले कुलदीप ने डेब्यू किया है।

कुलदीप सेन ने किया डेब्यू

कुलदीप सेन की रफ्तार अच्छी है, वह 140 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं। कुलदीप ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्रभावशाली प्रदर्शन कर सलेक्टर्स को प्रभावित किया था।

शमी के चोटिल होने के बाद खुले टीम इंडिया के दरवाजे

ददरअसल, कुलदीप सेन के लिए इस सीरीज में डेब्यू कर पाना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन मैच से एक दिन पहले मोहम्मद शमी चोटिल हो गए और कुलदीप के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल गए। कुलदीप सेन को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें कैप देकर टीम के लिए डेब्यू करवाया।

कुलदीप सेन की ताकत क्या है?

कुलदीप सेन मध्यप्रदेश के रीवा जिले में जन्मे थे। उन्हें रीवांचल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उनके पास गेंद को अंदर और बाहर ले जाने की भी क्षमता है।

कुलदीप सेन ने IPL में कमाल किया था

कुलदीप सेन ने आईपीएल 2022 में कमाल किया था। वह राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेले थे। कुलदीप ने आईपीएल 2022 के 7 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए थे।

A dream come true for Kuldeep Sen 🥹🇮🇳



Sending out best wishes to the speedster 🙌#KuldeepSen #TeamIndia #BANvIND https://t.co/hV2TFxDVKt