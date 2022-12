IND vs BAN 1st Test: जब Live मैच में DRS हुआ डाउन, गुस्से से आगबबूला हुए बांग्लादेशी खिलाड़ी

चटगांव। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जा रहा है। मुकाबले के तीसरे दिन (16 दिसंबर) को एक अजीबोगरीब का वाकया हुआ, जब डीआरएस (Decision Review System) ने कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दिया। डीआरएस के काम नहीं करने से बांग्लादेशी प्लेयर्स काफी हताश दिखाई दिए। भारत की दूसरी पारी के 32वें ओवर में यह वाकया हुआ।

शुभमन गिल के पैड पर लगी थी बॉल

यासिर अली के उस ओवर की पहली गेंद स्टंप के बाहर से स्पिन होकर शुभमन गिल के सामने वाले पैड पर जा लगी। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने एकजुट होकर अपील की लेकिन मैदानी अंपायर ने उंगली नहीं उठाई। फिर कप्तान शाकिब अल हसन ने अपने खिलाड़ियों से चर्चा कर रिव्यू लेने का फैसला किया जिसके बाद मैदानी अंपायर ने तीसरे अंपायर की ओर सिग्नल किया। हालांकि थर्ड अंपायर की ओर से एक चौंकाने वाला जवाब आया।

तीसरे अंपायर को बताया गया कि डीआरएस डाउन है और वे इस गेंद की समीक्षा नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ी डीआरएस के काम नहीं करने से काफी गुस्से में दिखाई दिए। शाकिब तो कुछ ज्यादा ही नाराज दिखे। बांग्लादेश टीम के खिलाड़ी थोड़ी देर तक नॉन-स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे। हालांकि बाद में खेल फिर से शुरू हो गया।

डीआरएस के सही होने के बाद जो रिप्ले दिखाया उससे साफ पता चला कि अगर बांग्लादेशी टीम अपना वो रिव्यू खो सकती थी। गेंद स्पष्ट रूप से लाइन के बाहर पिच कर रही थी और इमैप्कट भी बाहर की ओर थी। यानी कि डीआरएस के काम नहीं करने का फायदा बांग्लादेश को ही हुआ।

#INDvBAN Shakib Al Hasan looks in the mood of kicking the stumps again as Gill survives because DRS was down during a not out close call of umpire. pic.twitter.com/RNFzqLu1nW