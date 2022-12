FIFA World Cup: लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम और SBI की पासबुक का गजब कनेक्शन! सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली। Lionel Messi FIFA World Cup: दुनिया के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में धमाल मचा रखा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। अब खिताब के लिए अर्जेंटीनाई टीम को फ्रांस के साथ टक्कर लेनी है। इससे पहले ही सोशल मीडिया पर मेसी को लेकर अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है।

बता दें कि भारत में लियोनेल मेसी के फैन्स काफी संख्या में मौजूद हैं। इन भारतीयों का सपोर्ट भी अर्जेंटीना टीम को काफी ज्यादा मिलता देखा जा रहा है। मगर इसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। लोगों ने यह कनेक्शन ढूंढ निकाला है कि आखिर क्यों भारतीय ज्यादातर मेसी की टीम को सपोर्ट करते हैं। इसके कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं।

Reason why Indians 🇮🇳 are biggest fan of Argentina 🇦🇷

SBI official partner of Argentina 😂🙋🏻‍♂️👇

(Copy pasted) pic.twitter.com/l6NdLGBaSD