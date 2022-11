FIFA World Cup 2022: फुटबॉल का ‘महाकुंभ’ आज से हुआ शुरू, यहां देखें शेड्यूल, फॉर्मेट और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी

नई दिल्ली। FIFA World Cup 2022: कतर में आज से फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 (FIFA World Cup 2022) शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट अगले एक महीने तक चलेगा और दुनिया भर के फैंस की इस पर नजरे रहेगी। इस टूर्नामेंट का इंतजार दुनिया के करोड़ों फैंस चार साल तक करते हैं। मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच रात 9:30 बजे उद्घाटन मैच खेला जाएगा। इस साल 32 टीमें भाग ले रही हैं। करीब एक महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 64 मैच खेले जाएंगे। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे सितारों आखिरी बार वर्ल्ड कप में खेलते दिखेंगे।

ओपनिंग सेरेमनी में ये सितारे बिखारेंगे जलवा

कतर और इक्वाडोर के बीच मुकाबले से पूर्व शाम 7:30 बजे से उद्घाटन समारोह शुरू होगा। इसमें दक्षिण कोरिया की बीटीएस बैंड का धमाल देखने को मिलेगा। जंगकूक अपने सात साथियों के साथ प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा ब्लैक आईड पीस, रॉबी विलियम्सन और कनाडा मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही अपना जलवा दिखाएंगी और सभी का इस फुटबॉल के महाकुंभ में स्वागत करेंगी।

कहां देखें फ्री लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत में फुटबॉल को चाहने वाले की संख्या काफी है। फैंस अपनी-अपनी टीम को चियर्स करते हैं। टीवी ब्राडकास्ट को भारत से काफी व्यूअरशिप मिलते हैं। भारत में JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा। मोबाइल और लैपटॉप पर मैच को देख सकेंगे। आप JioCinema की वेबसाइट पर मुफ्त में मैच देख सकते हैं। टीवी पर लाइव मैच Sports18 और Sports18 HD पर आएगा।

FIFA World Cup 2022 Format: इस फॉर्मेट के साथ होगा टूर्नामेंट

2022 फीफा वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमें भाग लेंगी। जिनके बीच 48 लीग मैच जाएंगे। यहां अच्छा प्रदर्शन करने वाली 16 टीमें ही अगले दौर में पहुंचेंगी। सभी टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है और लीग मैच के बाद हर ग्रुप में शुरुआती दो स्थानों पर रहने वाली टीमें टॉप 16 राउंड में इसके बाद आठ टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल मैच होंगे। 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल मैच होंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें 17 दिसंबर को तीसरे स्थान के लिए भिड़ेंगी। वहीं टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा।

