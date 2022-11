FIFA World Cup 2022: ऐसी ड्रेस पहनी फैन्स ने कि हो गया बवाल, स्टेडियम के बाहर ही उतरवाए कपड़े!

नई दिल्ली। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। धमाकेदार मैच के अलावा इस बार सुर्खियां कतर में बनाए गए नियमों को लेकर हैं। क्योंकि यहां शराब, स्मोकिंग, कपड़े पहनने समेत अन्य कई बातों को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं, जिनसे फैन्स परेशान हैं। ऐसा ही कुछ नए इंग्लैंड के फैन्स के साथ किया गया है, जिसको लेकर विवाद हुआ है।

डेलीस्टार की खबर के मुताबिक, शुक्रवार को इंग्लैंड और अमेरिका के बीच जो मैच हुआ उस दौरान इंग्लैंड के कुछ फैन्स को स्टेडियम में जाने से रोक दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे जिनपर गार्ड्स ने आपत्ति जताई थी।

यह खबर भी पढ़ें: बेटी से मां को दिलाई फांसी, 13 साल तक खुद को अनाथ मानती रही 19 साल की बेटी, जाने क्या था मामला

इंग्लिश फैन्स अक्सर मैदान में फैन्सी ड्रेस या कोई मैसेज देने वाली ड्रेस पहने हुए नज़र आते हैं। यहां कुछ फैन्स क्रूसेडर की तरह कपड़े पहनकर स्टेडियम में पहुंचे थे। लेकिन स्टेडियम के बाहर मौजूद गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया।

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए हैं, जहां पर फैन्स और गार्ड्स के बीच स्टेडियम के बाहर बहस हो रही है। क्रूसेडर को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि पूर्व में ईसाइयों द्वारा मुस्लिम देशों या राजशाहियों पर हमले का इतिहास रहा है। यही कारण है कि इस तरह की ड्रेस कतर में अपमानजनक है।

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums.



The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz