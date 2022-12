...आज भी ‘अमर’ हैं युवराज सिंह के 6 छक्के…छूट गया था Stuart broad का पसीना, देखें VIDEO

नई दिल्ली। Happy Birthday Yuvraj Singh: आज टीम इंडिया के तूफानी ऑलराउंडर रहे युवराज सिंह का 41वां जन्मदिन है। युवराज सिंह एक ऐसा नाम है, जिसे हर क्रिकेट फैन जानता है। टीम इंडिया के लिए 2007 के टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप में उनके योगदान को फैन्स कभी नहीं भूल सकते हैं। युवराज सिंह को सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 6 गेंद पर 6 छक्के ठोके थे।

2007 के टी20 विश्व में युवराज ने मचाई थी तबाही

युवराज सिंह ने साल 2007 के टी20 विश्वकप में बल्ले से तबाही मचाई थी। उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ दिए थे। कहा जाता है कि जब युवराज ने यह कारनाम किया तो उसके बाद कुछ युवराज के नाम से गेंदबाज कांपने लगे थे। आज हम आपको इन 6 छक्कों की पूरी कहानी बताते हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ युवराज ने ठोके थे 6 छक्के

दरअसल, टी20 विश्व कप 2007 के दौरान टूर्नामेंट का 21वां मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, भारत के लिए पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह ने बल्ले से आग उगली और 6 गेंद में 6 छक्के लगाने का अनोखा कारनामा कर दिखाया था।

18 रन से मुकाबला जीती थी टीम इंडिया

युवराज सिंह ने 19 सितंबर को विश्व कप 2007 के दौरान 19वां ओवर करने आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में कुल 36 रन बनाए थे। युवी की इसी पारी के दम पर टीम इंडिया ने यहां 18 रन से जीत अपने नाम की थी।

Yuvraj Singh was one of the best in the business in all departments! A true legend of Indian cricket with impeccable contribution, hero of the 2011 World Cup.



Happy birthday to the great, Yuvi! pic.twitter.com/eZL7KSLAI0