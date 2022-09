Cricket New Rules: क्रिकेट के नए नियम में विकेट गिरने के बाद 2 मिनट में नए बल्लेबाज ने नहीं ली स्ट्राइक तो...

नई दिल्ली। Cricket New Rules: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। 1 अक्टूबर से इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा, यानी टी-20 वर्ल्डकप 2022 नए नियमों के साथ ही खेला जाएगा। जो नए नियम लाए गए हैं, उनमें कई हैरान करने वाले नियम भी हैं जिनको जानने में दर्शकों में काफी उत्साह होगा।

इन्हीं नियमों से एक नया नियम है कि जब कोई विकेट गिरता है, तो नए बल्लेबाज को अब 2 मिनट के अंदर ही क्रीज़ पर आकर स्ट्राइक लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो विरोधी टीम के कप्तान के पास टाइम आउट की अपील होगी।

आईसीसी का ये नया नियम कहता है, ‘टेस्ट और वनडे में जो भी नया बल्लेबाज क्रीज़ पर आ रहा है, उसे 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होना होगा। जबकि टी-20 क्रिकेट में यह वक्त सिर्फ 90 सेकेंड का रहेगा। इससे पहले यह वक्त वनडे और टेस्ट में 3 मिनट का था। अगर बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाता है तो फील्डिंग कप्तान टाइम आउट की अपील कर सकता है’।

और कौन-से नियम जोड़े गए हैं?

आईसीसी द्वारा कई नियमों को लाया गया है, जो एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इसमें एक नियम है कि अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है, तो अगली बॉल पर स्ट्राइक नया बल्लेबाज ही लेगा। यानी स्ट्राइक चेंज करने वाली चीज़ अब खत्म कर दी गई है।

A host of important changes to the Playing Conditions that come into effect at the start of next month 👀https://t.co/4KPW2mQE2U