Brazil Football Legend Pele Death:वर्ल्ड कप जिता दिया था 17 साल की उम्र में, जानें फुटबॉल के 'ब्लैक पर्ल' की कहानी

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलर्स में से एक पेले हमारे बीच नहीं रहे। ब्राजील के इस दिग्गज का 82 वर्ष की उम्र में गुरुवार (29 दिसंबर) को निधन हो गया। पेले की बेटी केली नैसिमेंटो ने इंस्टाग्राम के जरिए उनके निधन की जानकारी दी। 20वीं सदी के महान फुटबॉलर पेल को कोलन कैंसर था और वह पिछले कुछ दिनों से साओ पाउलो के हॉस्पिटल में भर्ती थे।

ज्यादातर फॉर्वर्ड पोजीशन पर खेलने वाले पेले को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर कहना गलत नहीं होगा। पेले जैसा खिलाड़ी शायद ही आने वाले सदियों तक पैदा हो। पेले का ऑरिजनल नाम एडसन एरंटेस डो नासिमेंटो था। लेकिन शानदार खेल के चलते उन्हें कई दूसरे नामों से भी जाना जाता था। पेले को 'ब्लैक पर्ल', 'किंग ऑफ फुटबॉल', 'किंग पेले' जैसे कई सारे निकनेम मिले। पेले अपने जमाने के सबसे महंगे फुटबॉलर्स में से एक थे।

यह खबर भी पढ़ें: 'पूंछ' के साथ पैदा हुई बच्ची, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर किया अलग 6 सेंटीमीटर लंबी पूंछ को

...पिता भी थे फुटबॉलर

पेले का जन्म 23 अक्टूबर सन 1940 को ब्राजील के मिनास गेराइस में हुआ। पेले के पिता का नाम डोनडिन्हो तथा माता का नाम सेलेस्टी अरांटेस था। पेले अपने मां-बाप की दो संतानों में सबसे बड़े थे। पिता डोनडिन्हो भी क्लब लेवल फुटबॉल खिलाड़ी थे। वैसे इस दिग्गज फुटबॉलर का निकनेम डिको था, लेकिन स्थानीय फुटबॉल क्लब के एक गोलकीपर बिले की वजह से वह पेले के नाम से जाने-जाने लगे। दरअसल बचपन में डिको यानी कि पेले को कई मुकाबलों में गोलकीपर की भूमिका भी निभानी होती थी। जब वे शानदार बचाव करते थे, तो उन्हें फैन्स दूसरा बिले कहते थे। देखते-देखते ये बिले कब पेले में बदल गया है पता नहीं चला।

यह खबर भी पढ़ें: प्रेमी ने प्रेमिका के शव से रचाई शादी, पहले भरी मांग फिर पहनाई जयमाला, जानिए पूरा मामला...

पेल ने वेटर के रूप में भी काम किया

साओ पाउलो में बड़े होने के दौरान पेले ने गरीबी के दिन भी देखे। हालांकि उनके पिता ने वह सब कुछ सिखाया जो एक फुटबॉलर को सीखना चाहिए। पेले फुटबॉल नहीं खरीद सकते थे इसलिए वे कई बाार कागज से भरे मोजे से खेलते थे। यही नहीं पेले ने स्थानीय चाय की दुकानों में वेटर के रूप में भी काम कियाा था। पेले ने अपनी युवावस्था में इनडोर लीग में खेला और अंततः 15 साल की उम्र में वह सैंटोस एफसी द्वारा साइन कर लिए गए। इसके बाद पेले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

यह खबर भी पढ़ें: दुनिया की ये जो 6 महीने एक देश में और 6 महीने दूसरे देश में, बदल जाते हैं नियम-कानून

🇧🇷 The one & only Pelé ⚽️ 1279 goals 🏆 3 FIFA World Cups 🏆 6 Brazilian league titles 🏆 2 Copa Libertadores 🎖️ FIFA Player of the Century 🎖️ TIME 100 Most Important People of the Century 🐐 The GOAT & Trailblazer #FIFAWorldCup | #Pele | #BRA pic.twitter.com/U13h7h5ssI



एफसी सैंटोस के लिए खेलते थे पेले

16 साल की उम्र में ही पेले ने ब्राजील लीग में टॉप स्कोरर बनकर तहलका मचा दिया। इसके बाद पेले को जल्द ही ब्राजील की नेशनल टीम से खेलने का न्योता मिला। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पेले को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था ताकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे विदेशी क्लब के लिए वह हस्ताक्षर ना कर पाएं।

देखा जाए तो पेले का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 7 जुलाई 1957 को माराकाना में अर्जेंटीना के खिलाफ था, जहां ब्राजील को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में उन्होंने 16 साल और नौ महीने की उम्र में ब्राजील के लिए अपना पहला गोल किया। इसके साथ ही वह अपने देश के लिए सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी बने रहे। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 1958 की बारी आई जहां पेले ने कमाल कर दिया।

यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!

17 साल की उम्र में जिता दिया वर्ल्ड कप

1958 के उस वर्ल्ड कप के जरिए ब्राजील पहली बार चैम्पियन बना तो उसमें 17 साल के पेले की अहम भूमिका रही थी। पेले ने सेमीफाइनल ंमें फ्रांस के खिलाफ 5-2 की शानदार जीत में हैट्रिक बनाई। फिर स्वीडन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने दो गोल दागे। कुल मिलाकर पेले ने उस वर्ल्ड कप में छह गोल दागे थे जिसके लिए उन्हें बेस्ट यंग प्लेयर का अवॉर्ड मिला था। पेल ने इसके बाद 1962 और 1970 में भी ब्राजील के लिए विश्व कप जीता। अब तक उनसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप किसी ने नहीं जीता है।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

🇧🇷 The Story of Pelé



Dondinho & Celeste named their 1st son Edson after Thomas Edison,one of the greatest inventors in history.



His family nicknamed him ‘Dico’,but he received the moniker ‘Pele’ in school due to his mispronunciation of Brazilian goalie, Bile.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/v2NEMOBOeA