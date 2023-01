Team India को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से श्रेयस अय्यर बाहर

नई दिल्ली। Shreyas Iyer India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आगाज से ठीक एक दिन पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। चोट के कारण मिडिल ऑर्डर स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सीरीज से बाहर कर दिया गया है। अय्यर की जगह रजत पाटीदार को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि श्रेयस को पीठ में चोट लगने के कारण सीरीज से बाहर रखा गया है। अब रिहैब के लिए श्रेयस अय्यर को बेंगलुरु स्थिति नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) भेजा गया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, ईशान किशन (विकेटकीपर), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, केएस भरत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), रजत पाटीदार, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मो। शमी, मो। सिराज, उमरान मलिक।

पिछले साल हीरो रहे श्रेयस, इस साल फ्लॉप

श्रेयस अय्यर के लिए पिछला साल यानी 2022 काफी शानदार रहा था। वह भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 17 मैचों में 724 रन बनाए थे। मगर इस नए साल 2023 की शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं रही है। अय्यर ने इस साल तीन मैच खेले हैं।

श्रेयस ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचों में 28, 28 और 38 रन बनाए। जबकि साल 2022 के आखिर में श्रेयस अय्यर ने दो टेस्ट मैच खेले थे। इसमें दो फिफ्टी लगाई थी। यानी की श्रेयस अय्यर 2022 की तरह इस साल जलवा नहीं दिखा सके हैं। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से भी बाहर हो गए हैं।

दमदार प्रदर्शन के आधार पर पाटीदार की एंट्री

टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रजत पाटीदार इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। 29 साल के पाटीदार ने मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए पिछले 5 फर्स्ट क्लास मैचों की 8 पारियों में एक शतक के अलावा 4 अर्धशतक जमाए हैं। इसी दमदार प्रदर्शन के आधार पर उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया है।

