49 साल की उम्र में सचिन ने खेला खूबसूरत शॉट, गेंद फेंकने वाले ब्रेट ली रह गए दंग, देखें VIDEO

नई दिल्ली। Road Safety World Series 2022: सचिन तेंदुलकर ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल मुकाबले में एक खूबसूरत शॉट खेला। मैच में भले ही वह 10 रन बनाकर आउट हो गए हों, लेकिन उनका बैक फुट पंच शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेट ली पहला ओवर लेकर आए थे और ओवर की अंतिम गेंद पर सचिन ने यह शानदार शॉट लगाया।

गुरुवार को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच खेला गया था। इस मैच में इरफान पठान और नमन ओझा ने मिलकर इंडिया लीजेंड्स को शानदार जीत दिलाई। सचिन भले ही 11 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हो गए हों, लेकिन इस दौरान उन्होंने तेज गेंदबाज ब्रेट ली की गेंद पर जो खूबसूरत बैकफुट पंच चौका लगाया, उसे ब्रेट ली भी देखते रह गए।

ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स और इंडिया लीजेंड्स के बीच हुआ सेमीफाइनल

सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 171 रन बनाए थे। इस टारगेट के जवाब में टीम इंडिाय ने 19.2 ओवर में पांच विकेट गंवाकर ही 175 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। तेंदुलकर ने 11 गेंद पर 10 रन बनाए। वहीं नमन ओझा ने 90 और इरफान पठान ने 12 गेंद पर 37 रनों की तूफानी पारी खेली।

