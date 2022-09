Asia Cup Video: पाक की हार को नहीं पचा पाए पीसीबी चीफ रमीज राजा, भारतीय पत्रकार से की बदसलूकी, बोले- तुम तो...

नई दिल्ली। एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम छठी बार चैंपियन बन गई, जबकि पाकिस्तान का तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना टूट गया। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद पाकिस्तान की जीत तय मानी जा रही थी। यूएई में टॉस का बहुत अहम रोल होता है और बाबर ने जब टॉस जीता तो सभी पाकिस्तानी फैंस अपने देश की जीत तय मान चुके थे। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं और फाइनल मैच में पाकिस्तान को 23 रन से हार का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान के फैंस यह हार पचा नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा भी इनमें से एक हैं। पाकिस्तान की हार के बाद जब रमीज राजा से एक भारतीय पत्रकार ने सवाल करने की कोशिश की तो वह भड़क गए। उन्होंने पत्रकार का फोन छीन लिया। भारतीय पत्रकार ने रमीज से कहा कि आवाम काफी नाखुश है। यह सुनते ही रमीज राजा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आप भारत से होंगे, तो आपकी आवाम तो काफी खुश होगी। आप इस तरह नहीं पूछ सकते। इतना कहकर उन्होंने फोन छीना और उसे नीचे कर दिया।

पत्रकार के साथ रमीज राजा की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर तरफ उनके इस व्यवहार की आलोचना हो रही है। किसी भी देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष का ऐसा बयान निराशाजनक है। रमीज राजा कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज की बात कर चुके हैं। उन्होंने ट्राई सीरीज और चार देशों की सीरीज की बात भी कही थी, लेकिन बीसीसीआई इस पर सहमत नहीं है। हालांकि, रमीज खुद भारत के पत्रकारों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं।

Ramiz Raja is rattled!



Journalist: Pakistan fans are unhappy.



Ramiz: You are from India? you must are happy



*Angrily Snatched mobile from him*



Then walk away, stop to talk to another.. tells his companion to remove hand from his shoulder & move aside.pic.twitter.com/YB057mOo0w