Arrest Kohli: विराट कोहली को करें गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर क्यों चला ये ट्रेंड?

नई दिल्ली। Arrest Kohli: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली टीम के साथ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां टी20 वर्ल्ड कप 2022 खेला जाना है। मगर उनको लेकर सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, इस बात से शायद वो अनजान नहीं होंगे। बता दें कि इस वक्त ट्विटर पर अरेस्ट कोहली (#ArrestKohli) ट्रेंड कर रहा है।

अचानक से अरेस्ट कोहली ट्रेंड क्यों करने लगा, इसको लेकर भी फैन्स अचंभित हैं। दरअसल, हाल ही में तमिलनाडु में विराट कोहली के एक फैन ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।

बहस के दौरान कोहली के फैन ने कर दी हत्या

बता दें कि दो दोस्त पी विग्नेश और एस धर्मराज के बीच यह विवाद हुआ। पी विग्नेश रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस (MI) का प्रशंसक था। जबकि आरोपी एस। धर्मराज विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रशंसक बताया जाता है। दोनों के बीच क्रिकेट को लेकर बहस हो रही थी, जिसके बाद आरोपी एस। धर्मराज ने पी विग्नेश की बैट से मारकर हत्या कर दी।

इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी कोहली और रोहित के फैन्स आमने-सामने आ गए हैं। रोहित के सपोर्टर्स ने विराट के खिलाफ अरेस्ट कोहली (#ArrestKohli) ट्रेंड चला दिया है। वह लगातार कोहली, उनके एग्रेशन और उनके फैन्स के बर्ताव की आलोचना कर रहे थे। मगर इसी बीच कोहली के फैन्स भी सामने आए और उन्होंने जवाब दिया। कोहली के फैन्स ने भी इसी हैशटैग के साथ रोहित और ये ट्रेंड चलाने वाले उनके फैन्स की आलोचना की।

#ArrestKohli for being the greatest Cricketer in the world. pic.twitter.com/q9GzvovK7c