AUS vs SA: फील्डिंग के दौरान अचानक टकराया स्पाइडर कैम, मैदान पर गिर गए Anrich Nortje, देखें वीडियो

नई दिल्ली। AUS vs SA 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे सेकंड टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। इस मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को 189 रनों पर ऑलआउट कर दिया, जिसके बाद अपनी पहली पारी में टीम ने दमदार प्रदर्शन किया। मेजबान टीम ने फिलहाल 42 रनों की लीड ले ली है और स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं इस मैच के दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दो सेकंड के लिए तो हर कोई स्तब्ध भी रह गया।

अपनी जगह पर जा रहे थे नॉर्टजे, तभी पीछे से टकरा गया कैमरा

दरअसल साउथ अफ्रीका के धुरंधर गेंदबाज एनरिच नॉर्ट्जे ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान बैकवर्ड-स्क्वायर में फील्डिंग कर रहे थे कि तभी उनकी तरफ फॉक्स स्पोर्ट्स का फ्लाइंग फॉक्स कैमरा जिसे स्पाइडर कैमरा भी कहते हैं वो उनकी पीठ में तेजी से टकरा गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नॉर्ट्जे कैमरे की चपेट में आने के बाद जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं। इस घटना में हालांकि नार्टजे को कोई चोट नहीं लगी लेकिन लोग इसकी खूब आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि अगर कैमरा गलती से उनके सिर पर लग जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लोगों का ये भी कहना है कि नॉर्टजे अपनी जगह पर वापस जा रहे थे ऐसे में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।

Who said cricket isn’t a contact sport?



South African player Anrich Nortje hit by the aerial camera at the #BoxingDayTest



Meanwhile Warner has his century & Australia only two wickets down and 2 runs away from SA’s first innings total (Warner on 115 & Smith on 39) pic.twitter.com/ZafPYIJPue