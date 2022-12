एक शख्स चला था आर अश्विन को ट्रोल करने, स्पिनर ने ऐसे कर दी बोलती बंद 

नई दिल्ली। बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। अश्विन ने दोनों पारियों में कुल 6 विकेट चटकाए थे और मैच में 50 से ज्यादा रन बनाए थे। इनमें दूसरी पारी में नाबाद 42 रन की पारी भी शामिल थी, जो मैच जिताऊ पारी कही जाएगी, क्योंकि उनके बाद बल्लेबाजी बची नहीं थी।

हालांकि, ये भी सच है कि उनका एक कैच छूट गया था, जिसके लिए एक क्रिकेट फैन ने उनको ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन स्पिनर ने उसे ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। दरअसल, आर अश्विन ने मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जहां एक यूजर ने कमेंट किया कि इसे मोमिनुल हक को दे देना चाहिए।

Oh no ! I thought I blocked you, oh sorry that’s the other guy. 🤔🤔🤔 what’s his name?? Yes Daniel Alexander that’s the name !!

Imagine what you both would do if India dint play cricket😂😂 https://t.co/FFqBvAPtDh