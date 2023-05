6, 6, 6, 6, 6... एक ओवर में अभिषेक शर्मा ने खाए 5 छक्के, IPL में 11 साल बाद हुआ ऐसा, देखे VIDEO

नई दिल्ली। Abhishek Sharma in SRH vs LSG IPL 2023 Match: क्रिकेट में कई बार एक ओवर ही मैच का रिजल्ट तय कर देता है। अगर रन कम खर्च हुए तो जीत के चांस बढ़ जाते हैं लेकिन ज्यादा कुटाई हो जाने पर टीम हार की राह पर चल पड़ती है। ऐसा ही कुछ शनिवार को आईपीएल 2023 के 58वें मुकाबले में देखने को मिला, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का आमना-सामना हुआ। दरअसल, अभिषेक शर्मा द्वारा डाला गया ओवर एसआरएच को बहुत भारी पड़ा, जिसमें 31 रन गए। एसआरएच को 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी। एसआरएच ने 183 रन का लक्ष्य रखा, जिसे लखनऊ ने 19.2 ओवर में 3 विकेट खोकर चेज कर लिया।

एसआरएच का स्कोर 15वें ओवर में 114/2 था। हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा था, क्योंकि लखनऊ को यहां से 30 गेंदों में 69 रन की जरूरत थी। ऐसे में कप्तान एडेन मार्क्रम ने अभिषेक को 16वें ओवर में गेंद थमाई, जिसके बाद लखनऊ मोमेंटम हासिल करने में कामयाब रही। अभिषेक ने 5 छक्के के अलावा एक वाइड गेंद भी फेंकी। हालांकि, वह मार्कस स्टोइनिस का विकेट चटकाने में कामयाब रहे। स्टोइनिस ने ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर सिक्स मारा और तीसरी गेंद पर अब्दुल समद को कैच थमा बैठे। उन्होंने 25 गेंदों में 2 चौकों और 3 सिक्स के जरिए 40 रन की पारी खेली।



स्टोइनिस के जाने के बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए उतरे। पूरन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और चौथी, पांचवीं, छठी गेंद पर सिक्स उड़ाया। अभिषेक ने महंगा ओवर डालते ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह आईपीएल में एक ओवर में 5 छक्के खाने वाले दूसरे स्पिनर बन गए हैं। उनसे पहले ऐसा राहुल शर्मा के साथ हुआ था। राहुल ने साल 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ एक ओवर में पांच सिक्स खाए थे। वहीं, ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अभिषेक आईपीएल में ऐसे छठे गेंदबाज हैं, जिसके एक ओवर में 5 छक्के पड़े। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज यश दयाल भी इतने सिक्स खा चुके हैं। यश दयाल के विरुद्ध पांच सिक्स कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने मारे थे।

𝗧𝗿𝗶𝗽𝗹𝗲 𝗧𝗿𝗲𝗮𝘁!



Relive the three sixes from @nicholas_47 that changed it all 💥💥💥#TATAIPL | #SRHvLSG https://t.co/T3IyHw8HbI pic.twitter.com/bG6Hz6mQBr