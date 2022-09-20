मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय, अधिक सहारे वाले विशेष योग्यजनों को मिलेगी 1 हजार रूपए की अतिरिक्त मासिक सहायता
- प्रदेश के 21 हजार 717 पेंशनर्स को मिलेगी अतिरिक्त सहायता
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 प्रतिशत निःशक्ततायुक्त विशेष योग्यजनों को पेंशन के अतिरिक्त 1 हजार रूपए की मासिक आर्थिक सहायता देने के लिए सहमति दी है। इसके लिए उन्होंने अधिक सहारे की आवश्यकता वाले विशेष योग्यजनों के लिए मासिक आर्थिक सहायता योजना संबंधित दिशा-निर्देश 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
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उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2022-23 की चर्चा के दौरान घोषणा की थी। गहलोत के संवेदनशील निर्णय से विशेष योग्यजनों को संबल मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 100 प्रतिशत निःशक्ततायुक्त 21 हजार 717 पेंशनर्स हैं, जिन्हें यह अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।2859:Hindi,2883:Malayalam,2887:Hindi,2919:Bengali,2931:Tamil,2965:Hindi,2986:Kannada,2990:Hindi,3010:Malayalam,3054:Hindi,3056:Hindi,3059:Malayalam,3063:Hindi,3067:Hindi,3070:Tamil,3075:Hindi,3076:Hindi,3080:Hindi,3084:Hindi,3087:Hindi,3118:Hindi,3146:Tamil,3169:Hindi,3180:Odia,3204:Odia,3208:Odia,3210:Odia,3225:Hindi,3234:Tamil,3235:Hindi,3240:Bengali,3253:Hindi,3255:Hindi,3260:Bengali,3263:Tamil,3264:Hindi,3265:Hindi,3267:Hindi,3268:Hindi,3269:Hindi,3276:Hindi,3282:Marathi,3303:Hindi,3319:Tamil,3344:Hindi,3364:Hindi,3366:Gujarati,3367:Hindi,3380:Telugu,3388:Hindi,3412:Hindi,3413:Marathi,3414:Hindi,3415:Kannada,3427:Malayalam,3428:Hindi,3438:Odia,3444:Hindi,3445:Malayalam,3449:Malayalam,3460:Malayalam,3462:Tamil,3463:Malayalam,3468:Hindi,3476:Tamil,3497:Malayalam,3501:Hindi,3537:Hindi,3551:Hindi,3552:Hindi,3560:Hindi,3584:Hindi,3590:Hindi,3591:Malayalam,3595:Hindi,3615:Malayalam,3622:Malayalam,3623:Hindi,3624:Hindi,3625:Hindi,3626:Hindi,3690:Hindi,3696:Hindi,3699:Hindi,3700:Hindi,3708:Hindi,3713:Hindi,3715:Gujarati,3716:Tamil,3734:Hindi,3738:Hindi,3741:Hindi,3744:Hindi,3752:Malayalam,3786:Hindi,3787:Hindi,3788:Malayalam,3797:Hindi,3820:Hindi,3821:Hindi,3823:Hindi,3824:Hindi,3838:Marathi,3839:Hindi,3855:Hindi,3856:Hindi,3857:Hindi,3860:Hindi,3861:Hindi,3862:Gujarati,3869:Hindi,3887:Kannada,3888:Hindi,3894:Hindi,3927:Malayalam,3951:Hindi,3973:Hindi,4012:Hindi,4013:Hindi,4023:Hindi,4039:Hindi,4044:Hindi,4045:Hindi,4046:Tamil,4048:Kannada,4051:Malayalam,4052:Tamil,4053:Marathi,4056:Hindi,4069:Hindi,4070:Hindi,4071:Malayalam,4072:Telugu,4090:Bengali,4093:Hindi,4095:Hindi,4096:Odia,4098:Odia,4121:Hindi,4122:Hindi,4123:Hindi,4124:Hindi,4136:Hindi,4182:Hindi,4193:Hindi,4194:Hindi,4205:Hindi,4206:Hindi,4207:Hindi,4210:Hindi,4211:Hindi,4212:Hindi,4213:Marathi,4222:Odia,4223:Telugu,4229:Hindi,4231:Hindi,4233:Hindi,4234:Hindi,4236:Hindi,4242:Hindi,4243:Hindi,4246:Hindi,4247:Hindi,4248:Marathi,4260:Hindi,4262:Hindi,4264:Hindi,4266:Hindi,4268:Hindi,4271:Hindi,4272:Hindi,4273:Hindi,4276:Hindi,4277:Hindi,4279:Hindi,4296:Hindi,4297:Hindi,4298:Odia,4319:Hindi,4320:Hindi,4321:Hindi,4322:Hindi,4323:Hindi,4327:Hindi,4328:Malayalam,4332:Kannada,4333:Hindi,4335:Hindi,4336:Hindi,4337:Hindi,4348:Hindi,4351:Hindi,4352:Hindi,4353:Hindi,4357:Hindi,4358:Hindi,4359:Hindi,4360:Hindi,4362:Hindi,4363:Hindi,4366:Hindi,4367:Hindi,4369:Hindi,4381:Hindi,4385:Hindi,4386:Hindi,4387:Hindi
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