ऑस्ट्रेलिया के समंदर बीच पर मिले मलबे के रहस्य से उठा पर्दा, तार जुड़े हैं भारत से 

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर मिले रहस्यमय विशालयकाय चीज को लेकर ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने भी फाइनल पुष्टि कर दी है कि यह भारतीय रॉकेट का ही एक हिस्सा है। विशालकाय कॉपर सिलिंडर की तरह का यह मलबा 17 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के बीच पर दिखाई दिया था।इसके बाद इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि यह चंद्रयान मिशन का ही कोई हिस्सा है। हालांकि ISRO ने पहले ही कहा था कि बीच पर पाया गया मलबा किसी पुराने रॉकेट का हिस्सा हो सकता है जो कि समंदर में गिरा हो और उसके बाद बहकर किनारे आ गया होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कहीं यह गायब हुए विमान एमएच370 का मलबा तो नहीं है।

दो सप्ताह के परीक्षण के बाद ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी (ASA) ने सोमवार को पुष्टि की कि यह किसी पोलर सैटलाइट लॉन्च वीइकल का हिस्सा है जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO ने लॉन्च किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट पर इसको का कोई बयान अब तक नहीं आया है।

ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी ने ट्वीट कर बताया, 'हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जुरियन खाड़ी के पास पाया गया मलबा पीएसएलवी के तीसरे चरण का हिस्सा है। पीएसएलवी एक मीडियम लिफ्ट लॉन्च वीइकल है जिसका इस्तेमाल इसरो करताहै।' बता दें कि संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधि के तहत दोनों ही देशों ने इसको लेकर चर्चा भी की थी। इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई दो मीटर के करीब थी।

