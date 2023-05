NCP के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार ही? पार्टी की बैठक में इस्तीफा हुआ नामंजूर

मुंबई। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा इस्तीफा देने के बाद आज मुंबई स्थित एनसीपी कार्यालय में पार्टी के कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में शरद पवार के उत्तराधिकारी पर फैसला होने वाला था लेकिन बैठक में शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया।बैठक में एनसीपी की कोर कमेटी ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। दरअसल, शुरू से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित आम कार्यकर्ता शरद पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है।

पार्टी की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता में एनसीपी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार जी ने 2 मई को अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए और नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए पार्टी नेताओं की एक समिति नियुक्त की। आज हमने समिति की बैठक की।

सर्वसम्मित से इस्तीफे को किया गया नामंजूरः प्रफुल्ल पटेल

प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मेरे सहित कई नेताओं ने पवार साहब से मुलाकात की और हमने उनसे लगातार अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। क्योंकि इस समय देश और पार्टी को उनकी जरूरत है। न केवल एनसीपी नेताओं ने बल्कि पार्टी के अन्य नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी उनसे पार्टी प्रमुख बने रहने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि पवार साहब ने हमें बिना बताए फैसला ले लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेता की सभी मांगों पर विचार करते हुए हमने आज बैठक की और समिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। समिति सर्वसम्मति से इस इस्तीफे को खारिज करती है और हम उनसे पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रहने का अनुरोध करते हैं।

NCP की कार्य समिति की बैठक में ये नेता रहे शामिल

पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए शरद पवार ने 18 सदस्यीय समिति का गठन किया था, इस समिति में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पीसी चाको, नरहरि जिरवाल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जंयत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे-पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र आव्हाड, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़ और पार्टी के फ्रंटल सेल के प्रमुख शामिल हैं।

#WATCH | The committee unanimously passed a proposal today and we have rejected Sharad Pawar's resignation and we request him to continue as NCP chief: Praful Patel, Vice-President, Nationalist Congress Party pic.twitter.com/SMfX67auXy



मुंबई में पार्टी कार्यालय के बाहर राकांपा कार्यकर्ताओं ने राकांपा प्रमुख शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी की। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने बताया कि आज कोर कमेटी की बैठक में, प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के इस्तीफे को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे और उनसे अपना फैसला वापस लेने का अनुरोध करेंगे।

शरद पवार द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश के बाद एनसीपी में हंगामा मचा हुआ है। इसी कड़ी में पार्टी की एक समिति की आज बैठक चल रही है। जिसमें पार्टी के अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में सबसे पहले शरद पवार द्वारा उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए गठित समिति उनसे इस्तीफे को वापस लेने का अनुरोध करेगी। बीते 2 मई को शरद पवार ने मुंबई में अपनी आत्मकथा लोक माझे सांगाती के अद्यतन संस्करण के विमोचन कार्यक्रम में एनसीपी पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था।

#WATCH | NCP workers raise slogans in support of NCP chief Sharad Pawar, outside the party office in Mumbai.



NCP chief Sharad Pawar announced his resignation from the post of party chief on May 2. pic.twitter.com/6FEX5UfI5U