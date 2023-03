इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने तारीफ में ऐसा क्या कहा कि मंद-मंद मुस्कुरा दिए PM मोदी

नई दिल्ली। जी-20 बैठक के बीच इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी भारत की दो दिवयीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची है। बता दें कि पिछले पांच साल में इटली के किसी शीर्ष नेता की इस तरह की पहली भारत यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी और जियोर्जिया मेलोनी ने दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।

दुनिया भर के सभी नेताओं के सबसे प्रिय नेता है पीएम मोदी

आठवीं रायसीना डायलॉग( 8th Raisina Dialogue) की मुख्य अतिथि जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी दुनिया भर के सभी नेताओं के सबसे प्रिय हैं। यह वास्तव में साबित हो गया है कि वह एक प्रमुख नेता रहे हैं और इसके लिए बधाई।'

मेलोनी ने आगे कहा कि हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं पीएम मोदी और भारत का धन्यवाद करती हूं। यह हमारी मित्रता का सबूत है कि हम द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं। हमने हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए तय किया है कि हम हमारी साझेदारी को सामरिक साझेदारी में बदलेंगे।

भारत प्रशांत महासागर पहल पर कर रहे विचार

इतावली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भारत प्रशांत महासागर पहल के लिए विचार करने का फैसला किया है और हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वास करते हैं, जो संप्रभुता और कुल अखंडता के नियमों पर आधारित होना चाहिए।

#WATCH | ...(PM Modi) is the most loved one of all (leaders) around the world. This is really proven that he has been a major leader and congratulations for that: Italian PM Giorgia Meloni pic.twitter.com/DF2ohzicqu