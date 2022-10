इंतजार खत्म! PM Modi ने भारत में लॉन्च की 5G सेवाएं, इन 13 शहरों को पहले मिलेगी सर्विस

नई दिल्ली। भारत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G इंटरनेट सेवाएं लॉन्च कर दी हैं। उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में आज 1 अक्टूबर से शुरू हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2022 आयोजन के पहले दिन इन सेवाओं की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पहले फेज में भारत के 13 शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत हो रही है। साल 2023 तक इस सेवा का विस्तार पूरे देश में करने की योजना है।



5G इटरनेट सर्विस में 4G से दस गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी, जिससे लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने और मूवी, गेम्स, ऐप और अन्य जीजों को डाउनलोड करने में बहुत ही कम समय लगेगा। मोबाइल में इंटनेट की स्पीड़ बढ़ने से इंटरनेट पर आधारित बहुत सारे काम और ही आसान बन जाएंगे।

यह खबर भी पढ़ें: लंदन से करोड़ों की ‘बेंटले मल्सैन’ कार चुराकर पाकिस्तान ले गए चोर! जाने क्या है पूरा मामला?

आज से देश के 13 शहरों में 5जी सेवा शुरू हो गई है। पहले फेज में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G की सेवा शुरू होगी। इस बीच बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि Jio दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5जी सेवाएं शुरू करेगा।

#WATCH | PM Modi inspects an exhibition at Pragati Maidan where he will inaugurate the sixth edition of the Indian Mobile Congress (IMC) and launch 5G services shortly.



Chairman of Reliance Jio, Akash Ambani briefs the PM on the shortly-to-be-launched 5G services.



(Source: DD) pic.twitter.com/tjF0RWfZV9 — ANI (@ANI) October 1, 2022



आप कैसे यूज कर सकते हैं 5G सर्विस

अगर आप देश के चार महानगर या फिर मेट्रो शहर में रहते हैं तो फिर 5G यूज कर सकते हैं। इस सर्विस को यूज करने के लिए फिलहाल नए सिम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। पुराने सिम कार्ड पर ही आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपका फोन 5G सपोर्ट वाला होना चाहिए।

यह खबर भी पढ़ें: महिला के हुए जुड़वां बच्चे, DNA Test में दोनों के पिता अलग, क्या कहना है मेडिकल साइंस का?

क्या और कितना होगा बदलाव?

5G सर्विस के जरिए आपको हाई स्पीड डेटा के अलावा बेहतर टेलीकॉम सर्विसेस और कॉल कनेक्टिविटी मिलेगी। बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी जुलाई में हुई थी। जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 5G सर्विसेस ऑफर करेंगी। जियो की सर्विस शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मिलेगी। शुरुआत में टेलीकॉम सर्विसेस प्रोवाइडर्स का फोकस बड़े शहरों पर होगा।

नए युग की शुरुआत

भारती एंटरप्राइजेज के फाउंडर-चैयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण दिन है। एक नए युग की शुरुआत हो रही है। यह शुरुआत आजादी के 75वें वर्ष में हो रही है और देश में एक नई जागरूकता, ऊर्जा की शुरुआत करेगी। यह लोगों के लिए कई नए अवसर खोलेगा।

It's an important day. A new era is about to begin. This beginning is taking place in 75th yr of independence & will begin a new awareness,energy in the country. It'll open several new opportunities for people: Sunil Bharti Mittal, Bharti Enterprises founder-chairman#5GServices pic.twitter.com/h8KMPkwdoa — ANI (@ANI) October 1, 2022



टेलीग्राम इंडस्ट्री में आएगी क्रांति

वहीं, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि टेलीग्राम इंडस्ट्री 1.3 अरब भारतीयों और हजारों उद्यमों के डिजिटल सपनों को और प्रज्वलित करेगा। यह देश के लिए अगले 3 सालों में एक ट्रिलियन डॉलर के योगदान के साथ 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए मंच तैयार करेगा।

Delhi| Telecom industry will further ignite digital dreams of 1.3 billion Indians & thousands of enterprises. It'll set stage for country to become 5 trillion dollar economy in next 3 years with a trillion dollar contribution: Kumar Mangalam Birla, chairman of Aditya Birla Group pic.twitter.com/XmPttEWq0Q — ANI (@ANI) October 1, 2022



वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा कि मेरे विचार से 5G वह मूलभूत तकनीक है जो 21वीं सदी की अन्य तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचैन और मेटावर्स की पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करेगी।

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप