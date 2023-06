दिल्ली के मंडावली में मंदिर की रेलिंग तोड़ने पर बवाल, पुलिस से भिड़े लोग; जमकर नारेबाजी, देखें VIDEO

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में गुरुवार को एक शनि मंदिर के बाहर लगाई गई कथित अवैध रैलिंग हटाने की कोशिश पर बवाल हो गया। मंदिर की रैलिंग हटाने पहुंचे प्रशासन के दस्ते के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प भी हो गई। इसके बाद हालात बिगड़ते देख अर्द्धसैनिक बलों को भी मौके पर बुला लिया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही काफी तादाद में स्थानीय लोग महिलाओं और बुजुर्गों के साथ मंदिर के आसपास जमा हो गए। इसके बाद कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंचकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। स्थानीय लोग रैलिंग हटाने का विरोध कर रहे हैं। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है।

बताया जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अमृता गुगुलोथ भी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत कराने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि, पूर्वी दिल्ली के डीएम ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि सिर्फ मंदिर के बाहर की रैलिंग तोड़ी जानी है, मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

#WATCH | A large number of people protest against the removal of a portion of a temple in Delhi's Mandawali area.



Police present on the spot. pic.twitter.com/9zmJAPDiq0