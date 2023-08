मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल ढहने से 17 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी

नई दिल्ली। Mizoram Railway Bridge Collapses: मिजोरम में आज एक निर्माणाधीन रेलवे पुल गिर गई। इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि घटनास्थल पर कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा, "पुल ढहने के समय उस जगह पर लगभग 35 से 40 वर्कर मौजूद थे।"

ANI के अनुसार, यह निर्माणाधीन रेलवे पुल मिजोरम के आइजोल से करीब 20 किलोमीटर दूर सैरांग इलाके में गिरा है।

An under-construction railway bridge collapses in Sairang area, about 20 km from Aizawl in Mizoram. Details awaited.



Sabyasachi De, CPRO of NF Railways tells ANI that railway officers have rushed to the spot and senior officials of Northeast Frontier Railway will also visit the…