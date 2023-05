शख्स को सांसद की गाड़ी से कुचलने की कोशिश, 3 KM तक बोनट पर लाद चलाई कार; दिल्ली का है VIDEO

नई दिल्ली। दिल्ली में एक शख्स को कार से कुचलने की कोशिश और फिर उसे बोनट पर बैठाकर तीन किलोमीटर तक गाड़ी चलाने का मामला सामने आया है। मामला दिल्ली के आश्रम चौक का है, जहां रविवार देर रात दो कार वालों के बीच विवाद हुआ। दरअसल कट मारने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने पीड़ित युवक को कुचलने के लिए गाड़ी बढ़ाई लेकिन युवक बोनट पर चढ़ गया। इसके बाद भी आरोपी ने गाड़ी रोकी नहीं बल्कि आश्रम से निजामुद्दीन दरगाह पर लगभग 3 किलोमीटर तक उसे ले गया। साइड से गुजर रही गाड़ियों ने घटना का वीडियो बना लिया। VIDEO अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी जिस कार के बोनट पर लाद 3 किलोमीटर तक ले गया उस पर सांसद का स्टीकर लगा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गाड़ी बिहार से रालोजपा सांसद चंदन सिंह की है।

रास्ते में मौजूद पुलिस PCR वैन ने गाड़ी को देखा तब जाकर आरोपी ने गाड़ी रोकी। जिसके बाद युवक बोनट से नीचे उतर सका। गनीमत रही कि युवक को कोई चोट नहीं लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

कार पर बिहार के एक सांसद का स्टीकर लगा है

इसी बीच पेट्रोलिंग कर रही पीसीआर की टीम की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने पीछा करके ओवरटेक करके गाड़ी को रुकवाया। जिस कार से हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई थी उस पर सांसद का स्टीकर लगा हुआ है। जो बिहार के एक सांसद का बताया जा रहा है। हालांकि उस वक्त वो गाड़ी में नहीं थे, ड्राइवर अकेला गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी को भी पुलिस के हवाले कर दिया है।

पीड़ित चेतन ने बताया कि वो ड्राइवर का काम करता है। देर रात में एक यात्री को छोड़ कर लौट रहा था। जब वो आश्रम के पास पहुंचा, तो एक कार ने उसकी कार में 3 बार कट मारा। फिर वो अपनी कार से बाहर आया और आरोपी की कार के सामने खड़ा हो गया। जिसके बाद आरोपी ने गाड़ी चला दी। पीड़ित ने कहा,'' मैं बोनट पर लटक गया और वह मुझे आश्रम चौक से निजामुद्दीन तक बोनट पर लटके हुए चलाता रहा। मैं उसे रुकने के लिए कहता रहा, लेकिन वह नहीं रुका। वह व्यक्ति पूरी तरह से नशे में था। रास्ते में खड़ी PCR ने गाड़ी का पीछा किया जिसके बाद आरोपी ने गाड़ी रोकी।''

