केबल आधारित देश का पहला रेलवे पुल तैयार, इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने का नजारा दिखाया रेल मंत्री ने

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अंजी खड्ड पुल के निर्माण का एक टाइमलैप्स वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज बनकर तैयार है। रेल मंत्री के मुताबिक, इस पुल में 96 केबल हैं। केबल स्ट्रैंड्स की कुल लंबाई 653 किमी है। टाइमलैप्स वीडियो को एक कैप्शन के साथ शेयर किया गया था जिसमें लिखा था, "11 महीनों में, भारत का पहला केबल-आधारित रेल ब्रिज तैयार है। सभी 96 केबल सेट हैं! केबल स्ट्रैंड्स की कुल लंबाई 653 किमी।" वीडियो में पहले से लेकर आखिरी तक हर एक केबल की प्लेसमेंट देखी जा सकती है।

पुल का निर्माण भारतीय रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण उदमपुर-श्रीनगर-बारामूला-रेल लिंक परियोजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में किया गया है। पुल जम्मू से सड़क मार्ग से लगभग 80 किलोमीटर दूर है।

यहां देखें वीडियो



In 11 months, India’s first cable stayed rail bridge is ready.

All 96 cables set! #AnjiKhadBridge

PS: Total length of cable strands 653 km🌁 pic.twitter.com/CctSXFxhfa