गुजरात में तूफान, मुंबई में भी उफान! ये ट्रेनें रेलवे ने कैंसिल कर दीं, सफर से पहले देखें लिस्ट

नई दिल्ली। गुजरात में महातूफान बिपरजॉय की आहट अब तेज सुनाई देने लगी है। तटीय इलाकों में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं। इन इलाकों में तेज हवा से के भारी बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल (15 जून) लैंडफॉल के वक्त करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान गुजरात से गुजरने वाला है। सबसे पहले ये तूफान गुजरात में कच्छ तट से टकराएगा। फिलहाल कच्छ के तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में जाने पर मनाही है। यहां NDRF अलर्ट पर है। वहीं, गुजरात के अलावा राजस्थान और गोवा से लेकर महाराष्ट्र तक तेज हवाओं के साथ-साथ बारिश देखने को मिल रही है। मुंबई के समंदर में भी हाई टाइड की ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं। चक्रवात के चलते रेलवे ने भी एहतियातन कई गाड़ियों को रद्द कर दिया है।

इन ट्रेनों को किया गया रद्द

शॉट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें

शॉट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें

