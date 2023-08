पंखा नहीं लगाने देगा फांसी, कोटा में खास इंतजाम स्टूडेंट्स की जिंदगी बचाने को; वीडियो में देखिए

कोटा। राजस्थान को कोटा शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच अनोखा कदम उठाया गया है। कोटा शहर में तमाम हॉस्टल में छात्रों के कमरे में स्प्रिंड लोडेड पंखे लगवाए जा रहे हैं। कोटा के हॉस्टल एसोसिएशन को विश्वास है कि ऐसा करने से छात्रों की आत्महत्या रोकी जा सकेगी। हॉस्टल एसोसिएशन (कोटा) के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में शहर में नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या को लेकर हमने यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले बेंगलुरु की एक कंपनी ने हमें डेमो दिया था। तात्कालीन उपायुक्त ने भी इसपर सहमति जताई थी। उम्मीद है कि इससे फायदा होगा।

हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने क्या बताया

हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने कहा कि हॉस्टल में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाए जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है लेकिन पेइंग गेस्ट या मकानों में यह थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कोटा शहर में संचालित पीजी का कोई संगठन नहीं है। वह असंगठित क्षेत्र है और इसलिए वहां गाइडलाइन का पालन करवाना मुश्किल होता है। हालांकि हमारा प्रयास है कि वहां भी छात्रों के कमरों में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाए जाएं ताकि छात्रों की आत्महत्या को रोका जा सके।

#WATCH | Spring-loaded fans installed in all hostels and paying guest (PG) accommodations of Kota to decrease suicide cases among students, (17.08) https://t.co/laxcU1LHeW pic.twitter.com/J16ccd4X0S