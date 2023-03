Smriti Irani: स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फिर साधा निशाना, कहा- PM मोदी की छवि नष्ट करना इनका मकसद

नई दिल्ली। भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राहुल गांधी पर एक बार फिर हमला करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दलित समुदायों का अपमान किया है।

ईरानी ने इतना ही नहीं कहा, ईरानी ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शा और गांधी परिवार के निर्देशों का पालन करने के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। वहीं ओबीसी के बारे में राहुल गांधी की शर्मनाक टिप्पणी को पूरा देश देख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का राजनीतिक मनोविकार पूरे प्रदर्शन पर है तथा वह झूठे और देश-विदेश में झूठ बोलने के आदी हो गये हैं।

#WATCH | "The house does not belong to him, it belongs to the common people," Union Minister Smriti Irani on notice to Congress leader Rahul Gandhi to vacate the government-allotted bungalow pic.twitter.com/l9ZRpAslZr