भारी बारिश से शिमला में शिवमंदिर ढहा, 50 श्रद्धालुओं के दबे होने की आशंका, 9 शव निकाले गए

शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। यहां भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की चपेट में शिव मंदिर आ गया। ऐसे में सावन के सोमवार पर पूजा करने पहुंचे करीब 50 लोग मलबे में दब गए। 9 शव निकाले जा चुके हैं। जबकि अन्य श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है।

बताया जा रहा है कि शिमला के समरहिल इलाके में ये हादसा हुआ। यहां शिव मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। इसके चलते करीब 50 लोग मलबे में दब गए। पुलिस और प्रशासन द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर कहा कि शिमला से दुखद खबर सामने आई है, जहां भारी बारिश के कारण समर हिल में शिव मंदिर ढह गया। अब तक नौ शव निकाले जा चुके हैं। स्थानीय प्रशासन मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए मलबे को हटाने के लिए तत्परता से काम कर रहा है।

पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी

पहाड़ी राज्यों पर कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। दोनों पहाड़ी राज्यों में कुदरत कहर टूटा है। भारी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। दोनों राज्यों में अलर्ट है। जहां मंडी में ब्यास नदी उफान पर है। तो पौड़ी गड़वाल में अलखनंदा की लहरें डरा रही है।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं। इसके चलते कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आज यानी 14 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है।

Distressing news has emerged from Shimla, where the “Shiv Mandir” at Summer Hill collapsed as a result of the heavy rainfall.



As of now, nine bodies have been retrieved. The local administration is diligently working to clear the debris in order to rescue individuals who may…