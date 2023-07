रूसी सुरक्षा बलों का वैगनर चीफ के आलीशान महल पर छापा, बंदूकें, गोला-बारूद और सोना सहित कई कीमती सामान बरामद

नई दिल्ली। Wagner Chief House Raid: वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोझिन (Yevgeny Prigozhin) के आलीशान बंगले और ऑफिस पर बुधवार को रूसी सुरक्षा बलों ने छापा मारा। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FSB) ने कहा है कि वैगनर चीफ के भव्य बंगले में बंदूकें, गोला-बारूद, सोने की छड़ों का कलेक्शन, विगों से भरी एक अलमारी, एक विशाल स्लेजहैमर और एक स्टफ्ड एलीगेटर मिला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने और एक असफल तख्तापलट के बाद प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोझिन को अपना आलीशान महल छोड़ना पड़ा था।

यह फोटो और वीडियो सबसे पहले प्रो-क्रेमलिन न्यूज पेपर इज़वेस्टिया (Izvestia) द्वारा पब्लिश किया गया था। आउटलेट के अनुसार, फोटो में कथित तौर पर वैगनर नेता के दुश्मनों के कटे हुए सिर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

Several more photos from the search of Prigozhin's home in St Petersburg.



A uniform with his awards, wig collection, a sledgehammer (with the writing "in case of important negotiations") and a photo with cut off heads.



As it turns out, the title of Hero of Russia was awarded to… pic.twitter.com/YJDoQJktlX