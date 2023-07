PM मोदी ने मेट्रो से सफर किया दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक दिल्ली मेट्रो पहुंच गए। जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में जाने के लिए सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे। वहां उन्होंने सबसे पहले टिकट काउंटर पर जाकर टोकन लिए और उसके बाद प्लेटफार्म पर पहुंच गए। जहां पर मेट्रो यात्रियों से बातचीत भी की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचकर अमेरिका दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है।

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। इसमें 86 विभाग 90 कॉलेज 6 लाख से ज्यादा छात्र है DU मैं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में हजारों से ज्यादा जवान तैनात किए गए पीएम यहां 3 बिल्डिंग की वर्चुअल न्यू रखेंगे ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के कार्यक्रम के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री आखिर कौन-कौन सी योजनाओं को यहां पर सामने रखते हैं। यह अभी साफ नहीं हो सका है फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच चुके है। जहां पर वह छात्रों को संबोधित कर रहे हैं।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ज्ञान बहुत जरूरी अब हमारा लक्ष्य है। देश की हर जगह पर दिल्ली जैसी व्यवस्थाएं हो। आगे कहा की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षक संस्थान इंडिया में है। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से भी मुलाकात की और शिक्षा पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि देश में शिक्षा बढ़ रही है। लड़कों से कई गुना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। और हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।



यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

DU के शताब्दी समारोह में मेहमान बने पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित किया पीएम मोदी ने कहा कि डीयू मेरा घर है जिसके पास ज्ञान है। वही सुखी और बदलाव ला सकता है। भारत के विज्ञान ने विश्व को अलग अलग तरीके की चीजें दी हैं। अतीत की समझ भविष्य के साथ है। विकसित भारत का निर्माण छात्र छात्राओं के दम पर ही है। आगे कहा की छात्र-छात्राए क्या सीखना चाहते हैं इस पर ध्यान दिया जाए।भारतीय यूनिवर्सिटी के ग्लोबल पहचान का बढ़ावा देना।

On the way to the DU programme by the Delhi Metro. Happy to have youngsters as my co-passengers. pic.twitter.com/G9pwsC0BQK