पेशाब कांड: बुलडोजर चला आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर, प्रशासन ने की कार्रवाई

भोपाल (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश के सीधी से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब की थी। इस कांड के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, अब पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के अवैध कब्जे पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया है।

क्या है पूरा मामला?

मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति दूसरे आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला को कुबरी गांव के खैरहवा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 323, 123, 294, 506 आइपीसी और एनएसए के तहत मामला दर्ज कर दिया है।

नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा?

इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आरोपी (प्रवेश शुक्ला) को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। वह हवालात में है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उसके खिलाफ NSA दर्ज किया जाएगा।

#WATCH | Sidhi viral video | Accused Pravesh Shukla's illegal encroachment being bulldozed by the Administration.



HM Narottam Mishra had said that CM Shivraj Singh Chouhan has said that NSA will be registered against him.#MadhyaPradesh pic.twitter.com/PdW02UREzQ