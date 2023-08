अब Seltos और Creta का खेल खत्म! इस दिन जापान की ये कार कंपनी लॉन्च करेगी अपनी मोस्ट अवेटेड SUV

नई दिल्ली। Honda Elevate Launch on 4 September: जापान की मल्टीनेशनल कार मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी Honda अगले महीने यानी सितंबर में अपनी मोस्ट अवेटेड एसयूवी (SUV) Honda Elevate को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस कार की बुकिंग विंडो पहले ही खोल दी थी लेकिन बहुत जल्द इस कार की कीमत का खुलासा हो जाएगा। बता दें कि जुलाई महीने से कंपनी ने इस कार की बुकिंग शुरू कर दी थी। 21000 रुपए का टोकन मनी देकर इस कार की बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि कंपनी घर बैठे भी इस कार की बुकिंग का ऑप्शन दे रही है। अगर आप ऑनलाइन मोड में कार की बुकिंग कराते हैं तो मात्र 5000 रुपए का टोकन मनी देकर इसे बुक करा सकते हैं। जून महीने में कंपनी ने इस कार को ग्लोबली अनवील किया था।

2 कलर वेरिएंट में अनवील हुई थी कार

बता दें कंपनी ने इस कार को 2 कलर वेरिएंट के साथ अनवील किया था। बता दें कि ये एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की कार है। लेकिन कार में फुल एसयूवी वाले फीचर्स दिए गए हैं। कार में 1.5 लीटर का DOHC i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये इंजन 121 पीएस की पावर और 145.1 nM का टॉर्क जनरेट करता है। कार में कंपनी ने 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिए हैं।

Honda Elevate की कीमत

कंपनी ने अभी इस कार की कीमत से पर्दा नहीं उठाया है। 4 सितंबर को लॉन्च के दौरान कंपनी इस कार की कीमत का खुलासा करेगी। कार में कंपनी ने 458 लीटर का बूटस्पेस दिया है। कंपनी का दावा है कि इस कार में लेग रूम, नी रूम, स्पेशियस हेडरूम समेत अच्छा खासा स्पेस है।

