मनी लॉन्ड्रिंग केस : मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने तिहाड़ जेल में 8 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गुरुवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ED शराब नीति में घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसी मामले ईडी की टीम गुरुवार को सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची थी। मालूम हो कि राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन एक दिन पहले ईडी ने यह कार्रवाई कर दी।

जानकारी के मुताबिक ईडी ने उनसे दो दिन से पूछताछ कर रही थी। एजेंसी ने पहले 7 मार्च को सिसोदिया से करीब 6 घंटे पूछताछ की। इसके बाद 9 मार्च को 2 घंटे सवाल-जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सिसोदिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे मनीष सिसोदिया को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं।

ईडी ने तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया से पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने ईडी को सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए तीन दिन का समय दिया था। ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया।

यह खबर भी पढ़ें: दुनिया की ये जो 6 महीने एक देश में और 6 महीने दूसरे देश में, बदल जाते हैं नियम-कानून

CBI को सबूत नहीं मिले तो ED ने अरेस्ट कर लिया

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया- मनीष को पहले CBI ने गिरफ़्तार किया। CBI को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला। कल बेल पर सुनवाई है। कल मनीष छूट जाते। तो आज ED ने गिरफ़्तार कर लिया। इनका एक ही मक़सद है - मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज़ नये फ़र्ज़ी मामले बनाकर। जनता देख रही है। जनता जवाब देगी।

मनीष को पहले CBI ने गिरफ़्तार किया। CBI को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला। कल बेल पर सुनवाई है। कल मनीष छूट जाते। तो आज ED ने गिरफ़्तार कर लिया। इनका एक ही मक़सद है - मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज़ नये फ़र्ज़ी मामले बनाकर। जनता देख रही है। जनता जवाब देगी

यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!



मनीष छूट जाते...आपको कैसे पता?: शहजाद

वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को उनके ट्वीट पर घेर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया- कल मनीष छूट जाते? आप इसे पहले से कैसे जानते थे? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है?

कृपया वही पुराना पीड़ित कार्ड खेलना बंद करें, जो आपने सत्येंद्र जैन के लिए खेला था - आपने कहा था कि ईडी के पास उन पर कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है। वह पिछले 9 महीनों से अदालत की वजह से जेल में हैं!

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

कल मनीष छूट जाते ?? How did you know this in advance ? What is the implication of the statement



Pls stop playing the same stale victim card you played for Satyendra Jain - you said ED had no basis for action on him. He is in jail thanks to court for last 9months!… https://t.co/1AUjulnQYk