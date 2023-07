' मम्मी- मम्मी...' बेटी चिलाती रही, महिला फोटो के चक्कर में लहर में बह गई - VIDEO

नई दिल्ली। Mumbai Viral Video: ऐसा कहा जाता है कि कभी भी आग, हवा और पानी से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि यह घातक हो सकता है। कभी वीडियो तो कभी फोन से सेल्फी के चक्कर में कई बार लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में वायरल हुए एक खौफनाक वीडियो को देखकर यही समझ आता है। इसमें एक कपल मुंबई के बांद्रा स्थित बैंडस्टैंड पर परिवार के साथ एन्जॉय करता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह डरावना है।

लहरों में बह गई महिला, चिल्लाता रहा परिवार

वीडियो में दिख रहा है कि कपल एक पत्थर पर बैठकर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा है और उनकी छोटी बच्ची इसका वीडियो बना रही है। वीडियो में बच्चे की आवाज साफ सुनी जा सकती है। समुद्र की लहरें उठ रही हैं और पति-पत्नी एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इसके बाद एक तेज लहर आती है और महिला को अपने साथ बहा ले जाती है। बच्चा और पिता हैरान होकर देखते रह जाते हैं। वीडियो में लड़की की 'मम्मी-मम्मी...' चिल्लाने की कांपती आवाज साफ सुनाई दे रही है। महिला की पहचान 32 वर्षीय ज्योति सोनार के रूप में हुई है।

'हमने अपना संतुलन खो दिया और हम दोनों गिर गए'

मुंबई के रबाले के गौतम नगर निवासी महिला के पति मुकेश एक निजी कंपनी में तकनीशियन के रूप में काम करते हैं। उन्होंने बताया, ''मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। जब चौथी लहर ने हमें पीछे से मारा तो मेरा संतुलन बिगड़ गया और हम दोनों फिसल गये। मैंने अपनी पत्नी की साड़ी पकड़ी तो एक आदमी ने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि मेरी पकड़ मजबूत थी, फिर भी वह अपनी साड़ी से फिसल गई और मेरी आंखों के सामने समुद्र में खींच ली गई। मेरे बच्चे वहां थे। वे मदद के लिए चिल्लाये लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि वे इस घटना से कैसे उबरेंगे।”

सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव

शाम करीब 5.12 बजे हुई इस घटना को आसपास खड़े लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस भी पहुंची। मुंबई फायर ब्रिगेड के सर्च ऑपरेशन के बाद रविवार देर रात ज्योति का शव बरामद किया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

