फिर मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में लगा झटका, अब इस दिन तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। Delhi Excise Scam : शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी? आज इसपर अदालत का अहम फैसला आया है। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी जिसके बाद उन्हें एक बार फिर अदालत में पेश किया गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें नजर आ रहा था कि वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के केस में उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हुई थी जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।

आबकारी नीति घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को आखिरकार राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है। ईडी से जुड़े केस में मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। जिसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है जबकि ईडी के केस में 29 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की हिरासत को बढ़ाया है। इसी के साथ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से वहां मौजूद वकील ने अदालत को बताया है कि जांच एजेंसी इस महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करेगी।

बताया जा रहा है कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के साथ आरोपी अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

जमानत पर 18 अप्रैल को सुनवाई

बता दें कि कल यानि 18 अप्रैल का दिन भी मनीष सिसोदिया के लिए खास है। इस दिन दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर भी अहम सुनवाई होनी है। शराब घोटाले में आज कोर्ट से झटका लगने के बाद सिसोदिया को कल अपनी जमानत की याचिका से उम्मीद होगी।

