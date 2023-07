महाराष्ट्र: बस में आग लगने से 25 लोगों की मौत, CM एकनाथ शिंदे ने किया मुआवजे का ऐलान

बुलढाणा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर 32 यात्रियों को ले जा रही एक बस में आग लगने से अब तक 25 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बुलढाणा के डिप्टी एसपी बाबूराव महामुनि ने बताया कि घायलों को बुलढाणा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। बस का ड्राइवर सुरक्षित है, उसने बताया कि टायर फटने के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके बाद बस में आग लग गई। ऐसे में बहुत सारे लोगों को आग लगने के बाद बस से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।

दुर्घटनाग्रस्त बस विदर्भ ट्रेवल्स की थी। अनियंत्रित होने के बाद बस दरवाजे की तरफ ही पलटी, इसलिए किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। जो लोग बचे वो ड्राइवर की तरफ केबिन में थे, वे शीशा तोड़कर बाहर निकले। इनमें से से भी 4 लोग जख्मी हैं।

Maharashtra: Visuals from Buldhana Civil Hospital where injured patients have been admitted.



26 people died and 8 people sustained injuries after a bus carrying 33 passengers burst into flames on Samruddhi Mahamarg expressway in Buldhana.