Jharkhand: देवघर में दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या, कारोबारी की सुरक्षा में लगे थे जवान

रांची। झारखंड के देवघर में एक व्यवसायी की सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार रात पटेल चौक के पास श्यामगंज रोड पर हुई। घटना की जानकारी होने के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

जानकारी के मुताबिक जिले के नगर थानाक्षेत्र अंतर्गत श्याम गंज अंडा पट्टी मोहल्ले में मुठभेड़ की घटना हुई। यहां मछली व्यवसायी सुधाकर झा की सुरक्षा में तैनात पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। घटनास्थल की दूरी नगर थाना से महज 500 मीटर है। मृत जवानों की पहचान रवि कुमार मिश्रा और संतोष यादव के रूप में हुई है। दोनों साहिबगंज के रहने वाले थे।

Jharkhand| Two policemen were shot dead by criminals yesterday night in Deoghar. Both the policemen were deployed as bodyguards of a businessman. Probe underway to find out if it was an encounter or culprits opened fire indiscriminately: Deoghar police