जम्मू-कश्मीर : सीबीआई पहुंची पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर, कथित बीमा घोटाला मामले में करेगी पूछताछ

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 60 करोड़ रुपये के कथित रिश्वत मामले में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पहुंची है। मामला एक स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है, जिसे कथित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब वह जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य के राज्यपाल थे, तब रद्द कर दिया गया था।

बयान दर्ज करने मलिक के घर पहुंची सीबीआई

मलिक ने दावा किया था कि 23 अगस्त, 2018 और 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश की गई थी। सीबीआई की टीम उनके बयान दर्ज करने और अन्य जानकारी जुटाने के लिए उनके घर पहुंची है। पिछले साल सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था और छह राज्यों में छापेमारी की थी।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश में कथित बीमा 'घोटाले' की जांच के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा कि सीबीआई की एक टीम राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम इलाके में मलिक के सोम विहार आवास पर उनके दावों पर स्पष्टीकरण लेने के लिए सुबह करीब 11.45 बजे पहुंची।

सात महीने में मलिक से दूसरी बार पूछताछ करेगी सीबीआई

मलिक अब तक मामले में आरोपी या संदिग्ध नहीं है। सात महीने में यह दूसरी बार है, जब विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके मलिक से सीबीआई पूछताछ करेगी। उनका बयान पिछले साल अक्टूबर में बिहार, जम्मू-कश्मीर, गोवा और मेघालय में राज्यपाल की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद दर्ज किया गया था।

A CBI team arrives at the Delhi residence of former J&K governor Satyapal Malik, in connection with an alleged insurance scam in J&K involving Reliance General Insurance pic.twitter.com/9AYPhK8z9C