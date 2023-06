'रॉ' की कमान मिली IPS रवि सिन्हा को, माहिर हैं खुफिया जानकारी जुटाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में

नई दिल्ली। Ravi Sinha IPS: स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, रवि सिन्हा को 'रॉ' चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के IPS ऑफिसर हैं। रवि सिन्हा अभी तक वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कैबिनेट सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक पर तैनात हैं। वे मौजूदा चीफ सामंत गोयल, IPS (पंजाब 84) का स्थान लेंगे। सामंत गोयल 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रवि सिन्हा उनकी जगह लेंगे और 2 साल तक इस पद पर रहेंगे।

सिन्हा की नियुक्ति चीन के साथ सीमा पर हालिया तनाव के बीच भारत के खुफिया तंत्र को मजबूत करने और महत्वपूर्ण पदों पर निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के बीच हुई है। रवि सिन्हा फिलहाल कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर सेवा दे रहे हैं। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने सिन्हा के नाम को मंजूरी दी है।

सात सालों से देख रहे रॉ का ऑपरेशनल डिविजन

रवि सिन्हा को रॉ का सचिव बनाकर मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए खुफिया एजेंसियों की संचालन क्षमता सर्वोपरि है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा पिछले सात सालों से रॉ में ऑपरेशनल डिवीजन के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें सूचनाएं और जानकारियां जुटाने के एरिया में आधुनिक तकनीक को अपनाने का श्रेय दिया जाता है।

लो प्रोफाइल रहने वाले इस अध‍िकारी में हैं ये खासियतें

एक लो प्रोफाइल अधिकारी, रवि सिन्हा अपनी पेशेवर क्षमता के लिए सभी खुफिया समुदाय में व्यापक रूप से सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है, और अपनी नई भूमिका मंन अनुभव और ज्ञान का जखीरा लेकर फील्ड में उतरेंगे। उन्हें जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अलावा पड़ोस के घटनाक्रमों पर अच्छी पकड़ के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने समय के साथ अलग-अलग बिंदुओं पर काम किया है।

