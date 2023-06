राजस्थान में सैलाब और लो प्रेशर एरिया यूपी में, खत्म नहीं हुआ Cyclone Biparjoy का असर

नई दिल्ली। गुजरात के बाद चक्रवात बिपरजॉय ने राजस्थान को भी जमकर प्रभावित किया है. राज्य के कई इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश से कई नदियां-नाले उफान पर हैं. इससे कई गांवों का आपसी संपर्क भी टूट गया है. राजस्थान से आगे बढ़ते हुए इसका असर अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है. आगे बढ़ने के बाद भी कई राज्यों पर साइक्लोन का असर देखने को मिल रहा है. यूपी के बिजनौर और सिक्किम के गंगटोक से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं. अरुणाचल प्रदेश में इंडो चाइना बॉर्डर पर तूफान की वजह से पुल धराशायी हो गया है. जिससे टुटिंग शहर और ऊपरी सियांग के सीमावर्ती इलाकों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है.

कहां है चक्रवात बिपरजॉय?

साइक्लोन बिपरजॉय के लाइव ट्रैकर के मुताबिक, चक्रवात राजस्थान के कई इलाकों से होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है. बता दें कि गुजरात से निकलने के बाद ही चक्रवात लो प्रेशर में बदल चुका है. चक्रवात बिपरजॉय के आगे की चाल का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सका है.

#WATCH | Rajasthan | Several areas of Ajmer continue to remain waterlogged after rainfall. Visuals from this morning. pic.twitter.com/dZgwBpvtZd