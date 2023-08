हिमाचल: कुल्लू में भीषण भूस्खलन, ताश के पत्तों की तरह ढह गई रिहायशी इमारतें

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश (Himachal Landslide) के कुल्लू में भीषण भूस्खलन से कई घर ढहे गए हैं। पहाड़ी इलाके में हुए भीषण भूस्खलन में ढही इमारत और मकानों के मलबे में काफी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इस भूस्खलन का एक खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें देखा जा सकता है कि पहाड़ के दरकने से घाटी में बसे मकान कैसे ढह गए। भूस्खलन के दृश्यों में कई बहुमंजिला इमारतें ढहती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज से अगले दो दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।

भारी बारिश के बाद क्षतिग्रस्त कुल्लू-मंडी राजमार्ग पर आज सैकड़ों वाहन फंसे

राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे निवासियों को मौसम की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जिले में भारी बारिश के बाद क्षतिग्रस्त कुल्लू-मंडी राजमार्ग पर आज सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कुल्लू की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी साक्षी वर्मा ने कहा, "कुल्लू और मंडी को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। पंडोह के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए, यातायात की आवाजाही फिलहाल निलंबित है।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ से हिमाचल में बड़ी तबाही

लगातार बारिश के कारण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी राज्य में भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ के साथ व्यापक तबाही हुई है। राज्य सरकार ने पहले पूरे राज्य को "प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र" घोषित किया था और नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए काम कर रही है। इस मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण कुल 709 सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का अनुमान है कि 24 जून, जब राज्य में मानसून आया था, तब से जारी बारिश के कहर से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को कुल 8,014.61 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

🙏😨The video have been taken far away but it is very scary and heart 💔wrenching, how the building collapsed like a pack of cards. #Chandrayaan3Success #Himachal #Unstoppable Panauti #HimachalDisaster #KulluLandslide अरुण जेटली #BJP4Uttarakhand #IndiaOnMoon pic.twitter.com/3UgiJJdGrZ