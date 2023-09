G20 Summit Delhi Live: दिल्ली में G20 समिट का आगाज, पीएम मोदी ने कहा- ये सबको साथ मिलकर चलने का समय है

G20 Summit Delhi Live: अडाणी ग्रुप पर लगे आरोपों के आधार पर कांग्रेस के निशाने पर पीएम मोदी

कांग्रेस ने अडाणी ग्रुप पर लगे आरोपों के आधार पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा कि G20 का नारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है लेकिन पीएम वन मैन, वन गवर्नमेंट, वन बिजनेस मैन में विश्वास करते हैं.

Delhi G20 Summit 2023 Live: कांग्रेस के चार में से तीन सीएम डिनर में मौजूद नहीं रहेंगे

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों को डिनर में शामिल होने या न होने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया है. कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया, बघेल, अशोक गहलोत अपनी व्यस्तता के कारण दिल्ली नहीं आ रहे. हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष खरगे को न्यौता नहीं दिया जाने को लेकर पार्टी हैरान जरूर है. कांग्रेस ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेकिन खरगे को न्यौता न मिलने को लेकर सवाल पूछे जाने पर बेल्जियम में राहुल गांधी ने जरूर तंज कसा.

G20 Summit 2023: कांग्रेस के कई CM रात्रिभोज में शामिल नहीं होंगे

कांग्रेस के कई CM राष्ट्रपति के रात्रिभोज में शामिल नहीं होंगे. कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान के CM नहीं आएंगे. हिमाचल CM सुक्खू रात्रिभोज में पहुंच सकते हैं. रात्रिभोज में मल्ल्किार्जुन खरगे को निमंत्रण न देने पर राजनीति विपक्षी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है. आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना सीएम केसीआर, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक भी शामिल नहीं होंगे. हालांकि केजरीवाल और भगवंत मान डिनर में पहुंचेंगे. ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे.

G20 Summit 2023: राष्ट्रपति के रात्रिभोज में दो पूर्व प्रधानमंत्री शामिल नहीं होंगे

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी में आयोजित जी20 रात्रिभोज में 'स्वास्थ्य कारणों' से शामिल नहीं होंगे. सूत्रों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित अन्य को भव्य रात्रिभोज में आमंत्रित किया गया है. सिंह और देवेगौड़ा दोनों ने रात्रिभोज में शामिल होने में असमर्थता के बारे में केंद्र सरकार को सूचित कर दिया है.

G20 Summit 2023 Live: राष्ट्रपति मुर्मू की मेजबानी वाले रात्रिभोज के लिए विशेष व्यंजन की लिस्ट तैयार

पीटीआई ने सूत्रों ने बताया, अलग-अलग तरह की मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई और जलेबी आदि परोसे जाने की योजना है. इस रात्रिभोज के लिए तैयार की गई खाने की लिस्ट में ऐसे व्यंजन शामिल किए गए हैं जो भारत में मॉनसून के दौरान खाए जाते हैं. खाना विशेष रूप से बनाए गए चांदी के विशेष बर्तन में परोसा जाएगा. शिखर सम्मेलन के लिए 200 कारीगरों ने चांदी के लगभग 15,000 बर्तन तैयार किए हैं.

G20 Summit Delhi: बिहार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिल्ली में रात्रिभोज में शामिल होने के लिए रवाना

जी20 समिट के रात्रिभोज के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. इस रात्रिभोज का आयोजन शाम 8 बजे राष्ट्रपति की ओर से किया जा रहा है. देश के तमाम मुख्यमंत्री डिनर में शामिल होंगे.

G20 Summit Delhi: राजधानी में चप्पे-चप्पे पर दिल्ली पुलिस तैनात

G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था पर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेन्द्र पाठक ने कहा, "जी 20 के लिए दिल्ली पुलिस महीनों से तैयारी कर रही थी, आज वह मुख्य दिन है. आज से जी 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है. दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है."

G20 Summit 2023: प्रधानमंत्री की सीट के आगे पट्टी पर लिखा है- भारत

G20 समिट का आगाज हो गया है. समिट की शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से हुई. प्रधानमंत्री की सीट के आगे जो पट्टी रखी है उस पर भारत लिखा है. इससे पहले इस तरह की बैठकों में India लिखा होता था. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पर लिखा, "उम्मीद और विश्वास का नया नाम - भारत."

Delhi G20 Summit 2023 Live: दुनिया के देशों के बीच UPI का प्रचार

सूत्रों से जानकारी मिली है कि G20 में हिस्सा लेने जितने भी विदेशी मेहमान आए हैं उनके मोबाइल वॉलेट में सरकार ने अपनी ओर से कुछ रुपए प्रतीकात्मक रूप से डाले हैं. यह यूपीआई पेमेंट है जिसमें लोग डिजिटल माध्यम से किसी भी खरीदारी के लिए पेमेंट कर पाएंगे. इस तरह से यूपीआई का प्रदर्शन दुनिया के देशों के बीच किया जा रहा है.

G20 Summit 2023 Live: कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और AU अध्यक्ष ने ग्रहण किया अपना स्थान

G20 का स्थायी सदस्य बनने पर कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ (AU) के अध्यक्ष अज़ाली असौमानी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया. अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद अब से जी20 को जी21 कहा जाएगा.

G20 Summit Delhi Live: अब से G20 को G21 कहा जाएगा

अब से G20 को G21 कहा जाएगा. अफ्रीकन यूनियन को स्थाई सदस्यता मिल गई है. भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर स्थापित किया. अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल है. पीएम मोदी ने कहा, हमने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को जी 20 की स्थायी सदस्यता दी जाए. विश्वास है कि इसमें आप सबकी सहमति है. आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले अफ्रीकन यूनियन को सदस्य के रूप में आमंत्रित करता हूं.

G20 Summit 2023 Live: पीएम मोदी बोले- ये सबको साथ मिलकर चलने का समय

दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, कोविड-19 के बाद विश्व में बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है. युद्ध ने ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है. जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो आपसी अविश्वास के तौर पर आए संकट को भी हरा सकते हैं. हम सब मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वस और एक भरोसे में बदलें. ये सबको साथ मिलकर चलने का समय है.सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का मंत्र हम सब के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है. भारत की जी20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर INCLUSION का सबका साथ का प्रतीक बन गई है.

G20 समिट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी

दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आज से आगाज हो गया है. जी20 समिट के उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने सबसे पहले मोरक्को में आए भूकंप पर दुख जताया है. उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा, ढाई हजार साल पहले भारत की भूमि ने पूरे विश्व को ये संदेश दिया था कि मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए. इस संदेश को याद कर जी20 की शुरुआत करें. ये वो समय है जब सालों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं.

G20 Summit Delhi Live: फ्रांस के राष्ट्रपति अभी नहीं पहुंचे भारत

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का अभी भारत पहुंचना बाकी है. मैक्रों दोपहर 12.35 बजे एयरफोर्स स्टेशन पालम पहुंचेंगे. कुछ देर में समित के पहले सेशन का शुभारंभ हो जाएगा.

G20 Summit 2023 Live: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे भारत मंडपम

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत मंडपम पहुंच गए हैं. अब पहले G20 नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन होगा. इसके बाद पीएम मोदी का उद्घाटन भाषण होगा और फिर जी20 समिट के पहले सेशन की शुरुआत होगी.

G20 Summit 2023 Live: चीनी PM ली कियांग, ब्रिटिश PM ऋषि सुनक समेत ये नेता भी भारत मंडपम पहुंचे

चीन के पीएम ली कियांग, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी प्रगति मैदान में जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पर पहुंच गए हैं. सभी मेहमानों का पीएम मोदी ने स्वागत किया.

G20 समिट में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रोडक्ट प्रदर्शित

G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला भारत मंडपम में प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा, 'यहां पर लगभग 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रोडक्ट प्रदर्शित किए गए हैं. RBI के इनोवेशन हब में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पहली बार प्रदर्शन हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जिनके बैंक अकाउंट भारत में नहीं होंगे उनके मोबाइल वॉलेट से पैसे डाल सकते हैं. इन 9 महीनों में भारत का अच्छी तरह प्रदर्शन हुआ है क्योंकि हम 200 से ज्यादा बैठक 60 स्थानों में कर चुके हैं.'

Delhi G20 Summit 2023 Live: भारत मंडपम में इन विदेशी मेहमानों का हुआ आगमन

जापान के पीएम फुमियो किशिदा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर ओलाफ़ स्कॉल्ज, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, स्पेन की उपराष्ट्रपति नादिया कैल्विनो, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे, नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनॉथ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट के आयोजन स्थल भारत मंडपम में पहुंच गए हैं.

G20 को G21 बनाने पर भारत का फोकस

एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत का फोकस जी20 को जी21 बनाने पर है. अफ्रीकन देश के ग्रुप को भी इसमें शामिल किया जा सकता है. पीएम मोदी अफ्रीकन देश के ग्रुप को फोर्मली ज्वाइन करने पर बात करेंगे. अगर ऐसा होता है तो जी20 बढ़कर इस बार जी21 हो जाएगा.

G20 Summit India: नहीं आए स्पेन के राष्ट्रपति

स्पेन की वित्त मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस भारत मंडपम पहुंच गई हैं. भारत आने से पहले स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज कोरोना संक्रमित हो गए. उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट नादिया कैल्विनो सांतामारिया और विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस समिट में शामिल होंगे.

G20 Summit 2023 Live: जर्मनी से द्विपक्षीय बातचीत के मुद्दे

आज दोपहर बाद भारत की जर्मनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है. इस वार्ता के मुद्दे होंगे- सबमरीन डील, रूस-यूक्रेन युद्ध, अनाज सप्लाई चेन, आतंकवाद, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी तकनीक, फिनटेक, UPI/RuPay आदि.

G20 Summit 2023 Live: भारत मंडपम में राष्ट्रप्रमुखों का आगमन

G20 के तमाम विदेशी नेताओं और प्रतिनिधियों का दिल्ली के प्रगति मैदान में आना शुरू हो गया है. पीएम मोदी सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं.

G20 Summit 2023: दोपहर बाद जापान से द्विपक्षीय बातचीत

आज दोपहर बाद जापान से भारत की द्विपक्षीय बातचीत होगी. सुरक्षा सहयोग, रूस-यूक्रेन मुद्दे पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है. QUAD के जरिये चीन पर लगाम लगाने पर भी चर्चा हो सकती है. इसके अलावा आतंकवाद और खुफिया सूचनाओं का लेन-देन भी मुद्दा है.

G20 Summit India: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पहुंचे भारत

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी भारत पहुंच गए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया.

G20 Summit 2023 Live: चीन के साथ नहीं होगी द्विपक्षीय बातचीत

सूत्रों से जानकारी मिली है कि जी20 समिट के दौरान चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी.

Delhi G20 Summit 2023 Live: पीएम मोदी पहुंचे भारत मंडपम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भारत मंडपम पहुंच गए हैं. पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकरा अजीत डोभाल भी पहुंचे. अब थोड़ी देर में दुनियाभर से भारत आए तमाम मेहमानों का भी यहां पहुंचना शुरू हो जाएगा.

G20 Summit Delhi: 'दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के बहुत अच्छे इंतजाम'

जी20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने कहा, 'सुरक्षा व्यवस्था के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं. बहुत सारी एजेंसियां एकसाथ मिलकर काम कर रही हैं. दिल्ली पुलिस की कई यूनिट एकत्रित होकर काम कर रही हैं.'

G20 Summit 2023: अग्निशमन विभाग के कर्मचारी समिट की तस्वीरें नहीं कर सकते शेयर

दिल्ली फायर सर्विसेज (डीएफएस) ने एक आधिकारिक निर्देश जारी कर जी20 शिखर सम्मेलन के लिए नियुक्त अपने कर्मियों को कार्यक्रम स्थल या सुरक्षा पास की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करने का निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है, "जी20 शिखर सम्मेलन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे जी20 आयोजन स्थलों, सुरक्षा पास, वाहन पास की तस्वीरें न लें और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ फोटो साझा न करें."

G20 Summit Delhi Live: भारत मंडपम में पिथोरा कला जनजातीय पेंटिंग

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित परेशभाई जयंतीभाई राठवा ने भारत मंडपम में G20 प्रदर्शनी में पिथोरा कला जनजातीय पेंटिंग का प्रदर्शन किया. पद्मश्री से पुरस्कृत परेशभाई जयंतीभाई राठवा ने कहा, यह पेंटिंग हमारे समाज के पिथोरा देवता के नाम पर है. यह कला संस्कृति करीब 12,000 साल पुरानी है. इस कला को जानने वाले अब सिर्फ 5-6 परिवार बचे हैं और मैं पिछले 30 साल से यह करता आ रहा हूं और नए बच्चों को भी इसकी शिक्षा दे रहा हूं. इंडोनेशिया में हुई G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी बनाई पिथोरा पेटिंगे को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गिफ्त की थी.

G20 Summit Delhi: स्पेन के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे

G20 समिट में शामिल होने के लिए स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस ब्यूनो दिल्ली पहुंच गए हैं.

G20 Summit India: जर्मनी के चांसलर ओलाफ़ शॉल्त्स पहुंचे पालम एयरपोर्ट

जर्मनी के चांसलर ओलाफ़ शॉल्त्स एयरफोर्स स्टेशन पालम पहुंच गए हैं. केंद्रीय राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उन्हें रिसीव किया.

G20 Summit Delhi Live: अमेरिका दूतावास में कर्मचारियों और उनके परिवार से मिले बाइडेन

G20 समिट में शामिल होने भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवारों से मुलाकात की. व्हाइट हाउस ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की है.

President Biden met with U.S. Embassy staff and their families today after arriving in New Delhi. pic.twitter.com/EeIdytNRw6