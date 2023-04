भाजपा में शामिल हुए  पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे, अपने एक ट्वीट के चलते कांग्रेस के लिए बने थे विलेन

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करने वाले उनके ट्वीट के बाद जनवरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

कांग्रेस में कई लोग सोचते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मेरा धर्म ऐसा नहीं है। मेरा धर्म इस देश के लिए काम करना है।

पीएम के पास अगले 25 वर्षों का विजन

अनिल एंटनी बोले, मेरा मानना है कि पीएम के नेतृत्व में हमारे पास अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने का विजन है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के राष्ट्र निर्माण के विजन में योगदान देना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है।

जनवरी में दिया इस्तीफा

बता दें कि जनवरी महीने में ही अनिल एंटनी अपने एक ट्वीट के चलते कांग्रेस के लिए विलेन बन गए थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अनिल एंटनी ने पार्टी से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि मुझ पर एक ट्वीट को डिलीट करने के लिए असहिष्णुता के साथ दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा वे लोग कर रहे थे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़े होने की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ट्वीट डिलीट करने से मना कर दिया। इसके साथ ही अनिल ने इस्तीफे का पत्र भी ट्वीट किया था।

BBC डॉक्यूमेंट्री पर अपनाया था कांग्रेस से अलग रवैया

दरअसल केरल कांग्रेस की अलग-अलग शाखाओं ने बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का ऐलान किया था। उस वक्त अनिल एंटनी इस मुद्दे पर पार्टी लाइन से सहमत नहीं हुए और उन्होंने BBC की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था। जिसे लेकर केरल कांग्रेस में ही घमासान मच गया था।

BBC पर साधा निशाना

अनिल ने ट्वीट कर कहा था कि बीबीसी यूके सरकार का प्रायोजित चैनल है और उसका इतिहास भारत को लेकर पूर्वाग्रह का रहा है। बीबीसी और ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ के विचारों को भारतीय संस्थानों के विचार से अधिक महत्व देना खतरनाक चलन है। अनिल एंटनी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा था कि जैक स्ट्रॉ ने ही इराक युद्ध की योजना बनाई थी और अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर हमला बोल दिया था।

कांग्रेस में अपने ही लोगों के बीच घिर गए थे अनिल एंटनी

दरअस अनिल एंटनी ने ट्वीट कर लिखा था कि बीजेपी के साथ तमाम मतभेद हैं, लेकिन इसके बावजूद इससे देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। अनिल एंटनी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। पीएम मोदी को घेरने में जुटी कांग्रेस के नेता अनिल पर ये ट्वीट डिलीट करने के लिए दबाव बना रहे थे। तभी उन्होंने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा जॉइन कर ली।

