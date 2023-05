इन इलाकों में Cyclone Mocha का असर, समुद्र में हलचल और 100 KM की रफ्तार से चलीं हवाएं

नई दिल्ली। Cyclone Mocha Updates: चक्रवात मोका आज (रविवार), 14 मई को बांग्लादेश-म्यांमार सीमा के पास क्योकप्यू (Kyaukpyu) के समुद्र तट से टकरा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान मोका तेजी से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और सुबह करीब 11.30 बजे इसका लैंडफॉल हुआ। जिसके कारण 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं।

IMD के मुताबिक, चक्रवात तूफान कॉक्स बाजार और म्यांमार में बंदरगाह के करीब क्योकप्यू (Kyaukpyu) के समुद्र तट से टकराया। इस दौरान करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। प्रशासन की ओर से लोगों को समुद्र तट से दूर रखा गया। मछुआरों, जहाजों, नावों और ट्रॉलरों को मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में जाने पर पाबंदी है।

The Extremely Severe Cyclonic Storm “Mocha” (pronounced as “Mokha”) over Eastcentral Bay of Bengal is very likely to continue to move north-northeastwards and cross southeast Bangladesh and north Myanmar coasts between Cox’s Bazar pic.twitter.com/al7FlEuHOh