Delhi Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, CBI जांच और गिरफ्तारी को दी चुनौती, आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई आज दोपहर 3.30 बजे होगी।

दिल्ली सरकार की 2021-2022 की आबकारी नीति की कथित अनियमितता के आरोपों से घिरे मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे जाने पर सवाल उठाते हुए इस कार्रवाई के विरोध में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

