Flying Kiss Row: राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों ने लगाया फ्लाइंग किस का आरोप, पत्र लिखकर की शिकायत, पढ़ें - क्या है महिला MPs का दावा

नई दिल्ली। Rahul Gandhi Flying Kiss Row: संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार (9 अगस्त) को लोकसभा में एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अभद्र इशारा करने का आरोप लगाते हुए स्पीकर को लेटर लिखकर उनकी शिकायत की है। जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) की ओर अभद्र इशारा किया। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, सदन के भीतर अमर्यादित व्यवहार विचाराधीन है और सभी से बात कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले पर सदन में स्मृति ईरानी ने कहा कि जिनको आज मुझसे पहले (राहुल गांधी) वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया उन्होंने जाते-जाते एक अभद्र लक्षण के दर्शन दिए। ये केवल एक स्त्रीद्वेषी व्यक्ति ही हो सकता है जो उस संसद में संसद की महिला सदस्यों के रहते हुए फ्लाइंग किस दे। ऐसे गरिमाविहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया।

यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!

स्मृति ईरानी ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं वे इस प्रकार के अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी परिवार के संस्कार में भी एक संस्कार ये है।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

स्पीकर को लिखे लेटर में क्या कहा?

लोकसभा अध्यक्ष को दिए गए बीजेपी की 20 महिला सांसदों के हस्ताक्षर वाले शिकायत पत्र में कहा गया है कि हम आपका ध्यान आज सदन में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी से संबंधित एक घटना की ओर दिलाना चाहती हैं। उक्त सदस्य ने अभद्र आचरण प्रदर्शित किया और केंद्रीस मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र भावभंगिमा प्रदर्शित की जब वह सदन को संबोधित कर रही थी।

बीजेपी की महिला सांसदों ने मांग की कि सदस्य (राहुल) के ऐसे अभद्र आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने न केवल सदन में एक महिला सदस्य को अपमानित किया है बल्कि इस सदन की गरिमा को कम किया है। शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली महिला सांसदों में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी सहित पार्टी सांसद रेखा वर्मा, देवश्री चौधरी, संघमित्रा मौर्य, अपराजिता सारंगी, प्रतिभा भौमिक आदि शामिल हैं।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

बीजेपी सांसदों ने किया ये दावा

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने दावा किया कि पहली बार ये हो रहा है कि संसद के एक सदस्य संसद के अंदर किसी महिला के सामने फ्लाइंग किस दे रहे हैं। सभी महिला सदस्यों को फ्लाइंग किस देकर राहुल गांधी सदन से चले गए। वे क्या नेता हैं? हमने आज स्पीकर को शिकायत की है।

NDA women MPs write to Lok Sabha Speaker Om Birla demanding strict action against Congress MP Rahul Gandhi alleging him of making inappropriate gesture towards BJP MP Smriti Irani and displaying indecent behaviour in the House. pic.twitter.com/E1FD3X2hZC