Assam Bihu Dance: असम में बिहू पर 11304 कलाकारों ने किया डांस, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें VIDEO

गुवाहाटी। असम ने शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को सबसे बड़ा बिहू नृत्य आयोजित करने और इतनी बड़ी संख्या में ढोल ड्रम बजाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम से प्रमाण पत्र मिले हैं। इस दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे।

बता दें कि 13 अप्रैल को गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में 11304 कलाकारों ने नृत्य किया था। इस दौरान 2548 कलाकार ढोल बजा रहे थे। पीएम मोदी असम दौरे पर आए हैं, उन्होंने राज्य में 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में AIIMS का उद्घाटन किया। इसके अलावा नलबाड़ी, नागांव और कोकराझार में तीन मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली उद्घाटन किया।

#WATCH | 11304 folk dancers presented Bihu Dance in the presence of Assam CM Himanta Biswa Sarma at Sarusajai Stadium in Guwahati in the State Govt's bid of setting a Guinness World Record for largest Bihu dance in a single venue.



2548 drummers also performed here with them. pic.twitter.com/n9EYimF6Bt