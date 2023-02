विमान एयरबस का, इंजन रॉल्स रॉयस का... इन तीन देशों की भारत के साथ हुई बड़ी डील

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को एयर इंडिया के 470 नए विमानों के ऑर्डर की घोषणा की। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के इस ऑर्डर में भारत ने एक साथ तीन देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की है। फ्रांस की एयरबस से 250 विमान और अमेरिका की बोइंग से 220 के ऑर्डर दिए गए हैं। एयरबस के विमान में जिस इंजन का इस्तेमाल होगा, वो ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस बनाएगी। विमानों के कई महत्वपूर्ण हिस्से भी ब्रिटेन में बनाए जाएंगे।

470 विमानों में से 70 विमान लंबी दूरी के उड़ान के लिए बनाए जाएंगे। टाटा ग्रुप का यह ऑर्डर किसी भारतीय एयरलाइन कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है।

भारत की एयर इंडिया और फ्रांस की एयरबस के बीच विमानों की डील एक वर्चुअल मीटिंग में हुई जिसमें पीएम मोदी और मैक्रों ने हिस्सा लिया। मोदी ने इसे भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मैक्रों ने इस डील को एयरोस्पेस क्षेत्र में नई सफलता बताया और कहा कि दोनों देशों के साथ आने का यह ऐतिहासिक अवसर है।

डील को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन

इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में बोइंग और एयर इंडिया के बीच हुए नए विमानों की डील की जानकारी दी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।

बयान में बाइडेन ने कहा, 'यह डील अमेरिका के 44 राज्यों में दस लाख से अधिक नौकरियां प्रदान करेगी। इसके लिए अमेरिका के लोगों को चार साल की कॉलेज डिग्री की भी जरूरत नहीं होगी। यह घोषणा अमेरिका-भारत की आर्थिक साझेदारी को भी दिखाता है। पीएम मोदी के साथ मैं अपनी साझेदारी को

और भी गहरा करने की आशा करता हूं क्योंकि हम साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।'

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी एक बयान जारी कर बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच डील को लेकर फोन पर बातचीत हुई है। बयान में इस डील को ऐतिहासिक और पारस्परिक रूप से लाभ पहुंचाने वाली डील बताया गया।

I thank my friend @EmmanuelMacron for joining me at the launch of an important partnership between @airindiain and @Airbus that will further strengthen the Indian aviation sector and create opportunities in both nations. This reflects the robust Indo-French Strategic Partnership.