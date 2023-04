सिक्किम में हादसा, नाथुला में भीषण हिमस्खलन से 7 पर्यटकों की मौत, कई जख्मी

गुवाहाटी। सिक्किम के नाथुला पहाड़ी दर्रे में आज भारी हिमस्खलन से सात पर्यटकों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। हिस्खलन के बाद कई पर्यटकों के बर्फ में फंसने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है। हिमस्खलन के दौरान 150 से अधिक पर्यटकों के क्षेत्र में होने की सूचना मिली है। सिक्किम नाथुला सीमा क्षेत्र में बड़े हिमस्खलन से सात पर्यटकों की मौत होने और 11 लोगों के घायल होने की खबर है।

सेना के अधिकारियों ने कहा है कि गंगटोक को नाथुला से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू रोड पर 15वें मील पर हुए हिमस्खलन में सात पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के बर्फ में फंसे होने की आशंका है।

हिमस्खलन मंगलवार को सुबह करीब 11 बजकर 30 मिनट पर हुआ। इससे घायल हुए सात लोगों ने नजदीकी सैन्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। इनमें चार पुरुष, एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है।

पुलिस के अनुसार, 150 से अधिक पर्यटक अभी भी 15 मील से आगे फंसे हुए हैं। इस बीच, बर्फ में फंसे करीब 30 पर्यटकों को बचा लिया गया है और उन्हें गंगटोक के एसटीएनएम अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मौके पर सिक्किम पुलिस, सिक्किम के ट्रैवल एजेंटों के एसोसिएशन, पर्यटन विभाग के अधिकारियों और वाहन चालकों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

Sikkim | 22 tourists rescued after avalanche strikes at 14th mile on Jawaharlal Nehru road connecting Gangtok with Nathula; rescue operation underway, says BRO.



350 stranded tourists and 80 vehicles were rescued after snow clearance from the road. pic.twitter.com/xJAnNR09Bv